Statistiken, Karten, Wechsel: Türkgücü und die Auswirkungen

Mit einem 0:1 in Wiesbaden hat sich Türkgücü München aus dem Spielbetrieb verabschiedet - mit Auswirkungen auf den restlichen Spielbetrieb. Ein Überblick.

Am kommenden Wochenende startet die 3. Liga nach der Länderspielpause ihren Schlussspurt - ohne Türkgücü. Die Münchner haben sich bekanntlich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Die tabellarische Folge ist durch den Paragraph 55a der Spielordnung geklärt, wie der DFB am Mittwoch auf seiner Internetseite noch einmal verdeutlicht: "Alle bisher absolvierten Partien von Türkgücü in der laufenden Saison werden aus der Wertung genommen, weil der Ausstieg vor den letzten fünf Meisterschaftsspielen erfolgt ist."

Sehr zum Missfallen des 1. FC Saarbrücken, der damit sechs Punkte aus den Vergleichen mit dem türkischen Klub verliert, dadurch im Aufstiegsrennen am meisten betroffen ist und rechtliche Schritte angekündigt hat.

Gelbe Karten? Taffertshofers Gelbsperre bleibt

Doch wie wird mit den Karten und persönlichen Statistiken verfahren? "Jeder Spieler behält die Karten, die er in der laufenden Saison gegen Türkgücü gesehen hat", erläutert der DFB. So muss beispielsweise Emanuel Taffertshofer der beim 1:0 des SV Wehen Wiesbaden beim letzten Drittliga-Auftritt von Türkgücü seine 5. Gelbe Karte gesehen hat, am Samstag gegen den SV Meppen passen. Die Gelbsperre von Türkgücüs Alexander Sorge verfällt am Saisonende.

Denn Sorge kann, wie alle seine Mitspieler bei den Münchnern, in der laufenden Saison nicht mehr eingreifen, erst nach der Spielzeit kann er zu einem anderen Verein wechseln - "selbst bei sofortiger Vertragsauflösung".

Persönliche Statistiken bleiben bestehen

Die persönlichen Statistiken aller Drittliga-Spieler bleiben inklusive der Partien gegen Türkgücü erhalten. Magdeburgs Baris Atik, der Toptorjäger der Liga, bleibt also bei 17 Toren stehen, der Treffer zum 2:0 beim 4:0-Erfolg gegen Türkgücü wird nicht gestrichen. Auch die Türkgücü-Spieler werden in den Statistiken geführt. So wird beispielsweise Albion Vrenezi weiter mit 30 Saisoneinsätzen angezeigt, so viele Partien hat kein anderer Spieler des Kaders in dieser Spielzeit absolviert. Die Scorerliste des Vereins führt der 28-jährige Mittelfeldspieler mit elf Punkten (sechs Tore, fünf Vorlagen) ebenso an, auch diese Statistik bleibt erhalten.

So sieht die Tabelle nach dem Türkgücü-Rückzug aus ...