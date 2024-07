Station in Portugal: Türkgücü München holt Roßbach

Steven Roßbach heißt der nächste Neuzugang von Türkgücü München. Der 19-jährige Innenverteidiger kommt vom Nordost-Oberligisten RSV Eintracht Stahnsdorf, für den er 2023/24 in elf Ligaspielen auf dem Platz stand. 2022/23 lief Roßbach für Vizela in der höchsten U-19-Spielklasse Portugals auf. Münchens Sportdirekor Enver Maltas betont in einer Meldung: "Er verfügt trotz seines jungen Alters über ein extrem gutes Spielverständnis und die nötige Robustheit für die Regionalliga. Steven passt auch charakterlich sehr gut zu unserer Mannschaft."