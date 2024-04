Statement zum Werder-Interesse: Preußen kämpfen um Niemeyer

Preußen Münster hat sich zu den Meldungen geäußert, die Sport-Geschäftsführer Niemeyer mit Werder Bremen in Verbindung bringen.

Wie die Preußen am Montag in einer offiziellen Verlautbarung auf ihrer Website schreiben, haben sie die "Medienveröffentlichungen, die in Bezug auf eine mögliche Einigung zwischen Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer und dem SV Werder Bremen erschienen sind, zur Kenntnis genommen". Hierzu stellt der Drittligist klar, dass aktuell "ein intensiver Austausch zwischen Peter Niemeyer und dem SC Preußen" herrsche, in dessen Fokus "die künftige Entwicklung des SC Preußen sowie die Planung der kommenden Saison" stehe.

Der ehemalige Werder-Profi Niemeyer habe seinen aktuellen Arbeitgeber "stets und regelmäßig über das Werben anderer Vereine informiert". Einsatz und Qualität seines Arbeitens als verantwortlicher Geschäftsführer würden dabei "zu keinem Zeitpunkt" in Frage stehen. Und: Der SC Preußen beabsichtigt, die "erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen".

Vertrag ohne Ausstiegsklausel

Niemeyers Vertrag in Münster läuft bis Sommer 2025 und beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Ein Wechsel vor diesem Stichtag komme daher nur zustande, wenn sie sich mit einem möglichen künftigen Verein darüber einigen würden, betonen die Preußen. Bis zum Montag, so die "Adlerträger" weiter, habe es "noch keinerlei Kontaktaufnahme eines Klubs mit dem SC Preußen Münster gegeben".

Der Fokus des Drittligisten in einer starken Saison liege vielmehr nun darauf, sich auf Aufstiegskampf und Qualifikation für den DFB-Pokal zu konzentrieren. Zur Personalie Niemeyer werde sich der Verein bis Saisonende weder mit Wasserstandsmeldungen noch finalen Bekundungen äußern.

Der SV Werder, der angesichts des Abschieds von Sport-Geschäftsführer Frank Baumann - der bisherige Sportdirektor Clemens Fritz folgt auf den Ex-Nationalspieler - auf eine Vakanz in seiner Sportlichen Leitung zusteuert, gilt trotz dieses Dementi als aussichtsreicher Kandidat in Sachen Niemeyer, auch wenn es derzeit noch dementiert wird.