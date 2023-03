Statement im Abstiegskampf: Semisch verlängert langfristig in Minden

Bemerkenswertes Zeichen im Abstiegskampf: Malte Semisch (30) hat seinen Vertrag beim Vorletzten TSV GWD Minden ligaunabhängig langfristig verlängert.

Dem TSV GWD Minden steht das Wasser im Abstiegskampf bis zum Hals. Der Vorletzte (6:36 Punkte) hat lediglich einen Zähler mehr auf dem Konto als Schlusslicht Hamm-Westfalen und liegt derer drei hinter dem Tabellen-16. aus Wetzlar. Und doch setzt Stammtorhüter Malte Semisch ein bemerkenswertes Zeichen. Er hat am Montag seinen Vertrag ligaunabhängig um vier Jahre bis Sommer 2027 verlängert.

"Das ist eine ganz bedeutende Personalie für uns", wird GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge zitiert: "Malte ist in den letzten Jahren zu einem Gesicht unserer Mannschaft geworden und hat oft bewiesen, wie wichtig er für uns und unseren Erfolg ist. Seine Entscheidung bringt auf der so wichtigen Torhüterposition Sicherheit für die nächsten Jahre."

Ich bin überzeugt davon, dass wir weiterhin viele tolle Momente in der 1. Handball-Bundesliga erleben werden. Malte Semisch

Semisch war 2019 von den Füchsen Berlin nach Minden gekommen und hatte zunächst mit Espen Christensen, später mit Carsten Lichtlein das Torhüter-Gespann gebildet. Aktuell steht ihm Yahav Shamir zur Seite. "Ich freue mich, dass wir mit unserer Arbeit und unserer Vision über die Zukunft von GWD in ihm das Vertrauen für eine langfristige Zusammenarbeit wecken konnten", fügt Torbrügge in Bezug auf Semischs Entscheidung an: "Es ist auch ein starkes Statement für GWD, dass sich Malte für einen Verbleib entschieden hat, obwohl er von vielen anderen Klubs umworben war."

Lebensversicherung der Grün-Weißen

Der 2,08-Meter-Hüne hat sich in der jüngeren Vergangenheit zur Lebensversicherung der Grün-Weißen entwickelt. Seine Paraden waren mitentscheidend für den Klassenerhalt in den vergangenen beiden Jahren. "Ich freue mich sehr, dass ich weiterhin für GWD Minden das Tor hüten werde", erklärt Semisch in einer Stellungnahme des Vereins: "Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft gehen und weiterhin viele tolle Momente in der 1. Handball-Bundesliga erleben werden. Die Arbeit mit dem Team hat mir immer viel Spaß gemacht und ich fühle mich hier sehr wohl."

Minden hat die vergangenen sieben Bundesligaspiele allesamt verloren. Der letzte Sieg datiert vom 24. November des vergangenen Jahres, als Aufsteiger Hamm-Westfalen mit 32:23 nach Hause geschickt wurde. Die nächsten beiden Partien werden wohl richtungsweisend sein im Kampf um den Klassenerhalt: Dem Heimspiel gegen Göppingen (15.) am Samstag folgt am 1. April das Auswärtsspiel in Wetzlar (16.).