"Statement": Füchse Berlin verlängern mit Gidsel bis 2028

Die Füchse Berlin und Mathias Gidsel haben sich frühzeitig auf eine langfristige Zusammenarbeit bis 2028 geeinigt. Das gab der Hauptstadtklub vor dem Topspiel gegen den SC Magdeburg bekannt.

Der Zeitpunkt der Verkündung der Vertragsverlängerung war ganz gewiss nicht zufällig gewählt. Gidsel hatte sich Mitte Oktober in einem Länderspiel mit Dänemark einen knöchernen Ausriss an seiner linken Wurfhand zugezogen und fiel seitdem aus. Gegen Magdeburg am Sonntag stand der Rückraumspieler erstmals wieder im Kader.

Die Füchse sehen in der Vertragsverlängerung auch eine Signalwirkung. "Er ist jemand, der eine unfassbare Mentalität mitbringt und eine Mannschaft nochmal enorm pushen kann. Er hat unser Team nochmal besser gemacht. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass er bei uns verlängert hat und sich mit so einem Statement für unser tolles Projekt entschieden hat", unterstrich Vorstand Sport Stefan Kretzschmar.

Geschäftsführer Bob Hanning ergänzte: "Ein Spieler wie Mathias ist ein Impulsgeber für unsere Mannschaft, setzt auch nach außen Maßstäbe und zeigt, dass wir gewillt sind, uns über die nächsten Jahre mit den Spitzenklubs zu messen."

Gidsel war erst in diesem Sommer vom dänischen Meister GOG an die Spree gekommen, benötigte aber keine Eingewöhnungszeit. "Mit diesem Verein um die erste deutsche Meisterschaft zu kämpfen und als Herausforderer oben anzugreifen - das ist das, was mich antreibt und wofür ich mit der Mannschaft hart arbeiten möchte", sagte Gidsel.

In seiner Heimat ist der 23-Jährige bereits Meister und Pokalsieger geworden. Zudem holte er mit Dänemark den Weltmeistertitel und Silber bei den Olympischen Spielen in Tokio, bei denen er zudem als MVP ("Most Valuable Player") ausgezeichnet wurde.