Startrekord geknackt: Sparta Lichtenbergs Traum von der Oberliga lebt

Für Sparta Lichtenberg spielte einst kicker-Redakteur Jürgen Nöldner. Nun wollen die Berliner in die Oberliga aufsteigen und befinden sich momentan auf dem besten Weg dazu. In der Berlin-Liga ist Sparta momentan das Maß aller Dinge und führt die Tabelle ohne Punktverlust an.

Sparta Lichtenberg will in die Oberliga aufsteigen imago images/Matthias Koch

Berlins Stadtbezirk Lichtenberg hat einen fußballbegeisterten Bürgermeister. Michael Grunst (Die Linke) besitzt Dauerkarten für die Heimspiele des 1. FC Union und des SV Lichtenberg 47. Vor knapp zwei Wochen bejubelte der 52-Jährige zuerst den 2:1-Heimerfolg des Regionalligisten gegen den ZFC Meuselwitz im Stadion Hans Zoschke. Danach schwang er sich auf sein Fahrrad und fuhr die rund drei Kilometer bis zur Fischerstraße nahe dem Nöldnerplatzes, wo er den 6:0-Sieg von Sparta Lichtenberg in der Berlin-Liga gegen Stern Marienfelde verfolgte. Und vielleicht muss sich der Bezirksbürgermeister bald auch für Sparta eine Dauerkarte kaufen, denn der Sechstligist strebt vehement den Aufstieg in die Oberliga NOFV Nord an.

Verbandsligist mit beeindruckender Bilanz

Die Bilanz der Mannschaft von Dragan Kostic (42) ist beeindruckend. Das Team des seit elf Jahren amtierenden Trainers dominiert die Liga nach Belieben, nach neun Spielen stehen neun Siege zu Buche, bei einem Torverhältnis von 36:2. Bereits nach sechs Partien hatte das Team, das mit Kickern aus sieben verschiedenen Ländern gespickt ist, den Startrekord in Berlins höchster Spielklasse geknackt und ohne Gegentor 18 Punkte geholt.

Abseits der Aktualität kann Sparta auf eine lange Geschichte zurückblicken: Der am 30. Juni 1911 gegründete Arbeiterklub spielte in der DDR auch mal drittklassig: von 1976 bis 1985 in der Bezirksliga Berlin. Mit dem späteren Leiter des Nordost-Büros des kicker, Jürgen Nöldner (81), hat der Verein einen berühmten Sohn. Der 30-malige DDR-Nationalspieler begann seine Karriere einst als Sechsjähriger in Spartas Schülermannschaft. Schon Nöldners Vater Erwin, ein antifaschistischer Widerstandskämpfer, der 1944 von den Nationalsozialisten getötet wurde, war bei Sparta aktiv. Ebenso wie der Ringer Werner Seelenbinder und Hans Zoschke, nach dem das Stadion des Regionalligisten Lichtenberg 47 benannt ist.

Der gegenwärtige Höhenflug hat viele Ursachen. "Wir konnten unsere Leistungsträger halten und haben uns in allen Mannschaftsteilen verstärkt", so Kostic. Der in Berlin geborene Serbe freut sich über "23 Spieler, die alle auf einem gleichen, hohen Level agieren".

Ein weiterer Faktor hat die Leistungskurve nach oben schnellen lassen: Zum ersten Mal gaben die Verantwortlichen um Präsident Werner Natalis (77) und Sportdirektor Alexander Fischer offensiv das Saisonziel "Aufstieg in die Oberliga" aus. Das war in der Vergangenheit nicht immer so: Bei Sparta scheute man die mit einem Aufstieg verbundenen Auflagen und höheren Kosten. Nach mehreren erfolgreichen Spielzeiten in den letzten Jahren soll nun aber der große Coup gelingen.

Ich will mit einem Punkterekord aufsteigen. Chefcoach Dragan Kostic (42) stapelt nicht besonders tief

Kostic freut sich, dass seine Ziele und die des Vereins "richtig übereinstimmen". Der Trainer sagt: "Ich will mit einem Punkterekord aufsteigen. Und ich möchte, dass meine Jungs einmal in ihrer Karriere Berliner Meister werden." Davon träumen natürlich auch Dirk Zelle, der als Geschäftsführer des Hauptsponsors ATB-Aufzugstechnik Berlin den Verein seit Jahren finanziell unterstützt, und Präsident Natalis, selbst ein Urgestein des Berliner Amateurfußballs.

Natalis ist seit 2008 im Amt, während Kostic in den letzten Jahren trotz zahlreicher lukrativer Offerten anderer Vereine Sparta stets treu blieb. Der Fußballlehrer, der abseits des Platzes als Logistiker arbeitet und seine Jungs dreimal in der Woche ab 19 Uhr zum Training bittet, besitzt bei Sparta alle Freiheiten. Natalis sagt: "Dragan kann sich nur selbst entlassen. Er ist menschlich und fachlich top." Wie der Trainer tickt, zeigt sich vor allem im Umgang mit seinen Spielern: "Wenn Dragan sein Wechselkontingent ausgeschöpft hat und ein Spieler nicht zum Einsatz kam, entschuldigt er sich beim enttäuschten Kicker."

Bis jetzt gibt Kostic der Erfolg bei seinen Aufstellungen recht. Der Trainer weiß jedoch, dass im Laufe der Saison der Druck zunehmen wird. "Den will ich von der Truppe fernhalten, indem wir uns so schnell wie möglich einen großen Vorsprung auf die Konkurrenz erarbeiten", sagt er. Selbstbewusst fügt er hinzu: "Fakt ist, dass wir den besten Fußball in dieser Liga spielen." Und der soll im Mai 2023 zum Aufstieg führen.