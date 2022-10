Startrainer Emery: Von Geduld, taktischer Reife und Disziplin gegen Klein und Groß

Villarreal muss gegen die Austria nicht alle Geschütze auffahren, um auch im Rückspiel in Wien zum Erfolg zu kommen. Trainerfuchs Unai Emery analysiert das knappe 1:0 trocken.

Nach insgesamt vier Europa-League-Titel und Engagements - unter anderen - bei Sevilla, Valencia, PSG und Arsenal besteht kein Zweifel: Unai Emery ist ein echter Trainerfuchs. Und er liebt, wie er selbst sagt, den Europacup. Deshalb gibt es für den 50-jährigen Basken auch keine Pflichtaufgaben, die man so zwischendurch über die Bühne bringt. Aber irgendwie auch wieder doch. Ein Paradoxon, das an seinen Worten nach dem 1:0-Sieg Villarreals in der Conference League bei der Wiener Austria erkennbar wurde.

"Wir mussten nicht unbedingt gewinnen, konnten also geduldig sein", erklärte Emery auf der Pressekonferenz nach dem Spiel seinen Ansatz, auf der einen Seite einige Stammkräfte zu schonen und andererseits seine Mannschaft mit einer ökonomischen Herangehensweise aufs Feld zu schicken. Villarreal, so hatte man den Eindruck am Donnerstagabend in der Generali-Arena, tat weitgehend nur das Nötigste, hatte man doch zuvor schon neun Punkte aus den ersten drei Gruppenspielen geholt.

Emery: "Sehr reifes und taktisch kluges Spiel gemacht"

"Sie hingegen brauchten einen Sieg und wurden mit Verlauf der Partie etwas offensiver, da konnten wir dann auch Gelegenheiten vorfinden", führte Emery weiter aus. Und so kam es auch. In einer insgesamt chancenarmen Begegnung reichte Villarreal eine Unachtsamkeit des sonst starken violetten Startelfdebütanten Manuel Polster, um das Match schließlich für sich zu entscheiden. Der eingewechselte Nicolas Jackson schoss nach Fersler des ebenfalls in der 56. Minute ins Spiel gekommenen José Morales aus kurzer Distanz ein. "Man muss auch gegen die Kleineren Disziplin zeigen, damit man bereit ist, wenn die Großen kommen", sinnierte Emery.

"In bin zufrieden in der Hinsicht, dass wir ein sehr reifes und taktisch kluges Spiel gemacht haben und ich denke, dass das 1:0 ein gerechtes Resultat ist", sagte der Startrainer. Für ihn und sein Team gilt es nun, den Fokus auf kommenden Montag (21 Uhr) zu legen, wenn Tabellennachbar Osasuna zu Besuch kommt. Im Gegensatz zur Conference League läuft es für Villarreal in der heimischen Primera División nämlich noch nicht nach Wunsch. Nach acht Runden liegt das "gelbe U-Boot" dort nur auf Tabellenrang neun.

