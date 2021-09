Startplatzstrafe für Leclerc

Ferrari-Pilot Charles Leclerc muss beim Grand Prix von Russland vom Ende des Feldes in das Formel-1-Rennen in Sotschi starten.

Der 22 Jahre alte Monegasse tritt am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem verbesserten neuen Motor in seinem Ferrari an. Das bestätigte der italienische Traditionsrennstall in Russland.

Da es sich bereits um die vierte Antriebseinheit in dieser Saison handelt, aber laut Reglement nur drei pro Fahrer erlaubt sind, erhält der ehemalige Teamkollege von Sebastian Vettel diese Strafe.

Vor dem 15. von 22 geplanten Saisonrennen liegt Leclerc in der WM-Wertung auf dem sechsten Rang. Unter anderem soll der neue Motor rund zehn PS mehr Leistung bringen.