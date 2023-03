Startplatz-Garantie für Weydandt

Vor dem Derby bei Eintracht Braunschweig hatte Hannovers Trainer Stefan Leitl gute Nachrichten zu verkünden: Mit Hendrik Weydandt, Cedric Teuchert und Thaddäus-Monju Momuluh sind drei Offensivkräfte, die zuletzt angeschlagen oder krank waren, rechtzeitig wieder fit.

Weydandt bekam vom Trainer sogar schon einen Platz in der Startformation garantiert. Der wuchtige Stürmer (zwei Saisontreffer), der zuletzt gegen Hansa Rostock wegen Wadenproblemen passen musste, soll möglichst entscheidend dazu beitragen, dass Hannover 96 seine Negativ-Serie von zuletzt acht sieglosen Partien in Serie beendet. In der Rückrunden-Tabelle sind die Hannoveraner mit drei Punkten aus sieben Spielen sogar Letzter.

"Es gilt für uns, in diesem Spiel alles zu mobilisieren"

"Es ist wichtig, jetzt mal ein Spiel zu gewinnen. Wir müssen abliefern, sind jetzt mal dran, drei Punkte zu holen", meint Leitl. Und was würde in Hannover für mehr Begeisterung sorgen, als ein Erfolg beim ungeliebten Nachbarn? Eintracht Braunschweig steht aktuell auf dem Tabellenplatz 17. "Es gilt für uns, in diesem Spiel alles zu mobilisieren", fordert der 96-Coach. "Es wird ein besonderes Spiel und es bedarf einer besonderen Leistung. Wir sind in der Lage, in Braunschweig zu gewinnen." Als Favorit sieht Leitl seine Mannschaft indes nicht. "Im Derby gibt es keine Favoriten."

Ein Fest für Fußball-Feinschmecker erwartet der 96-Trainer am Sonntag nicht, sondern vielmehr eine Partie mit vielen intensiven Zweikämpfen. "Leinen los und Vollgas-Fußball!" Seine Mannschaft könne robust agieren - und das sei ein Muss in diesem Spiel, sagt der 45-Jährige.

Die widerlichen Begleiterscheinungen, die diese brisante Partie schon im Vorfeld mit sich bringt, verurteilt Leitl "auf das Schärfste". Am Donnerstagmorgen fanden zwei Braunschweiger Spieler vor ihren Haustüren Schmierereien und blau-gelbe Kreuze mit Datum vom Sonntag sowie rote Flüssigkeiten, die wie Blutlachen aussahen, vor. Die Polizei ermittelt.