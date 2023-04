Startet Würzburg die Aufholjagd? - Hankofen und Pipinsried unter Druck

Fünf Partien stehen am Donnerstagabend an. Die Würzburger Kickers wollen bei der SpVgg Ansbach im Kampf um die Spitze nicht noch weiter ins Hintertreffen geraten. Die Tabellennachbarn VfB Eichstätt und TSV Aubstadt duellieren sich ebenso wie die DJK Vilzing und die SpVgg Greuther Fürth II. Und auch in Aschaffenburg und Nürnberg rollt der Ball, die jeweiligen Gegner stecken in der Ergebniskrise. Am Mittwoch bereits holten die Bayern ihren nächsten Sieg.

Die Ergebnisse der letzten Partien stimmen nicht bei den Würzburger Kickers. IMAGO/foto2press