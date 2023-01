Startet Kyereh durch? "Ich war nie bei hundert Prozent"

Unter anderem mit drei Toren binnen einer Woche hat Daniel-Kofi Kyereh (26) seine Qualitäten angedeutet, hatte aber auch mit Verletzungen zu kämpfen. Nun will Freiburgs technisch beschlagener Sommerzugang auf der Zehn durchstarten.

Aus dem Freiburger Trainingslager in Sotogrande (Spanien) berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Während des Gesprächs nach dem Training läuft Lucas Höler vorbei, klopft Kyereh auf die Schulter und sagt im Vorbeigehen: "Kofi, bester Mann." Es sind Gesten wie diese, die den oft thematisierten großen Zusammenhalt beim SC Freiburg greifbar machen. Höler konkurriert mindestens mit Kyereh sowie Woo-Yeong Jeong und Roland Sallai um einen Platz in der Offensive, am ehesten den im Zentrum.

Kyereh grinst bei Hölers Spruch und sagt dann: "Wir sind uns unserer Qualitäten und denen unserer Mitspieler oder Konkurrenten, wenn man es so nennen will, bewusst. Wir wissen, dass es deswegen so gut läuft, weil wir so viel Qualität im Kader haben und niemanden drin haben, der einem anderen etwas nicht gönnt - obwohl jeder spielen will. Es macht einfach Spaß."

Zu Saisonbeginn und vor der WM-Pause konnte Kyereh allerdings gar nicht spielen. "Das erste halbe Jahr war nicht so einfach durch die Rückenproblematik", blickt der im Sommer für 4,5 Millionen Euro von St. Pauli gekommene Offensivspieler zurück: "Ich nehme aber mit, dass es so schon relativ gut ging, ich okay bis gut gespielt habe in meinen Einsätzen, mit ein paar Ausschlägen. Dann kamen wieder muskuläre Probleme dazu."

Der größte Ausschlag blieb besonders in Erinnerung. Gegen Mainz, Nantes und Hertha traf Kyereh jeweils einmal - binnen einer Woche. In dieser Phase stand der Typ mit Straßenkicker- und Zockerfähigkeiten sechsmal in Serie in der Startelf und deutete seine Qualitäten an. Von denen sind einige Mitspieler, auch durch die Trainingseindrücke, geradezu begeistert.

Ein Teil davon gewesen zu sein, war toll. Daniel-Kofi Kyereh über seine WM-Teilnahme

Auch Kyerehs Rück- und Ausblick klingt wie ein verheißungsvolles Versprechen: "Ich war nie bei hundert Prozent in der Hinserie und freue mich auf die weitere Saison umso mehr, weil ich weiß, dass es noch besser und konstanter laufen kann. Ich fühle mich jetzt fit."

Zudem wirkt der in Ghanas Hauptstadt Accra geborene, aber ab dem frühen Kleinkindalter in Braunschweig aufgewachsene 26-Jährige beflügelt von seiner Weltturnier-Teilnahme (drei Jokereinsätze): "Die WM war eine sehr schöne und aufregende Erfahrung. Ich wäre gerne weitergekommen, aber es gibt trotzdem nichts zu meckern. Wir haben unser Bestes gegeben und uns gut verkauft. Ein Teil davon gewesen zu sein, war toll und motiviert mich, in vier Jahren wieder dabei zu sein."

Am Samstag gegen Basel (3:2) war Kyereh zumindest schon Teil der Freiburger Startelf, die auch zu Großteilen der bisherigen Stammformation entsprach. Für seinen 60-Minuten-Auftritt erhielt er Lob von Trainer Christian Streich: "Mit Kofi war ich wirklich zufrieden. Er war ballsicher, auch gegen den Ball präsent und engagiert." Aktuell haben Kyereh und Höler die besten Chancen auf ein Startelfmandat in gut eineinhalb Wochen in Wolfsburg. Auch ein Zusammenspiel ist möglich - und Hölers Spruch nach der Partie eventuell besonders angebracht.