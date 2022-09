Startelfmandate für Dardai, Nmecha und Katterbach

Vor dem nächsten Testspiel-Kracher in England am Dienstag gewährte U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo zumindest ein wenig Einblick in seine Personalplanung.

Nach den jüngsten Ausfällen von Youssoufa Moukoko und Nico Mantl am Montag sowie Frederik Jäkel, der wegen eines grippalen Infekts gar nicht zur U21 gereist war, geht Di Salvo mit 21 Akteuren in das Prestigeduell mit dem englischen Nachwuchs. Beim DFB rechnet man mit über 20.000 Zuschauern am Dienstagabend (20.45 Uhr LIVE! bei kicker.de), die der Partie in der Bramall Lane, dem Heimstadion von Sheffield United, einen stimmungsvollen Rahmen geben dürften.

Di Salvo verrät nicht zu viel

Weil er die Spannung im eigenen Kader bis kurz vor dem Spiel hochhalten und trotz des Testspielcharakters auch dem Gegner nicht zu viel verraten möchte, hielt sich der DFB-Coach gewohnt bedeckt in Bezug auf die eigene Ausrichtung. Um dann auf Nachfrage doch zumindest drei Startelfmandate öffentlich zu verteilen.

"Marton Dardai wird von Beginn an spielen, er hat es bisher bei uns sehr gut gemacht. Ich hatte schon vorher mit ihm besprochen, dass er in England sein Spiel bekommt. Das gleiche gilt für Felix Nmecha, der bei seiner ersten Maßnahme bei uns im März einen tollen Eindruck hinterlassen und sich sein Startelfdebüt verdient hat. Er soll in dem Land, in dem er aufgewachsen ist und für dessen Auswahlteams er auch schon gespielt hat, zeigen, dass er ein guter Fußballer ist. Auch Noah Katterbach wird auf der linken Außenverteidigerposition seine Chance bekommen", sagte Di Salvo am Montagnachmittag.

Früchtl-Einsatz möglich

Ob U-21-Neuling Christian Früchtl, nach Mantls Abreise neben dem gegen Frankreich eingesetzten und aktuell an der Spitze der Torwart-Hierarchie stehenden Noah Atubolu nun Keeper Nummer zwei, sein Debüt feiern darf, ließ der 43-Jährige hingegen offen. "Natürlich wollen wir nicht nur testen, sondern auch erfolgreich spielen, das ist das Wichtigste", betonte Di Salvo mit Blick auf den Dienstagabend.