Startelfmandat auch im Europacup: Streich stärkt Atubolu

Gleich nach der Ankunft in Griechenland am Mittwochabend äußerte sich Christian Streich auf der Pressekonferenz zum Personal und zur Stimmung nach zuletzt zwei Niederlagen. Seinen neuen Stammkeeper stützt er ausdrücklich.

"Bei uns ist keine gute Stimmung, wenn wir zweimal verloren haben, aber auch keine schlechte Stimmung", sagte Christian Streich und blickte nochmals auf das 0:5 in Stuttgart vor der Länderspielphase und das 2:4 gegen Dortmund am Samstag: "In Stuttgart haben wir wegen krassen individuellen Fehlern verloren und einer Mannschaftsleistung, die nicht ausreichend war."

Streich: Nur ein schlechtes Spiel gegen Stuttgart

Gegen Dortmund habe sein Team allerdings "überwiegend ein gutes Spiel gemacht, leider zwei Tore in Unterzahl kassiert" und hätte "Minimum ein Unentschieden verdient gehabt". Außer mit "einzelnen, individuellen Dingen" war Streich mit seiner Mannschaft "sehr zufrieden". Zuvor habe der SC im Pokal sowie zweimal in der Liga - bei Hoffenheim (2:1) und gegen Bremen (1:0) - gewonnen: "Wir haben diese Saison ein schlechtes Spiel gemacht - gegen Stuttgart."

In Piräus will der SC an den Leistungsaufschwung gegen den BVB anknüpfen und Noah Atubolu seinen Teil dazu beitragen. Das im Sommer zum Stammkeeper beförderte Eigengewächs hat bisher keinen glücklichen Saisonstart erlebt, steht aber vor der nächsten Gelegenheit, sein fraglos großes Potenzial zeigen zu können.

Streich nimmt Atubolu in Schutz - Startgarantie gegen Piräus

Ein in anderen Klubs praktiziertes Modell, im Europacup grundsätzlich die Nummer zwei spielen zu lassen - in Freiburgs Fall der im Sommer aus Stuttgart zurückgekehrte Florian Müller - kommt für Streich nicht infrage. "Es gab bewusst vor der Saison bei uns keine Planungen, wer in welchem Wettbewerb wie lange spielt. Morgen wird Noah Atubolu selbstverständlich spielen", erklärte der 58-Jährige.

Der SC-Trainer erwähnte nochmals mit dem Blick auf seinen Torhüter die beiden vergangenen, gegentorreichen Spiele. "In Stuttgart haben ihm seine Mitspieler leider nicht helfen können. Die Tore waren so, dass er einfach nichts machen konnte. Genauso gegen Dortmund", nimmt Streich den 21 Jahren alten, gebürtigen Freiburger in Schutz: "Das erste Tor, Kopfball von Hummels, was soll er da tun? Das zweite Tor, langes Eck, wo wir uns nicht gut verhalten, obwohl wir uns in diesem Spiel oft gut verhalten haben. Da kann er wieder nichts machen."

Beim dritten Gegentreffer gegen den BVB moniert Streich eine "zu tiefe Verteidigungslinie beim Freistoß" und eine doppelte Unterzahl: "Aufgrund von unglücklichen Umständen, weil Philipp Lienhart (angeschlagen; Anm. d. Red.) draußen war und aufgrund des Fehlverhaltens von Chicco (Nicolas Höfler, Rote Karte; Anm. d. Red.). Dann hat Noah Pech und der Ball geht ihm durch. Auch beim vierten Tor kann er nichts machen."

Hat nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge die Europa League vor der Brust: Christian Streich. IMAGO/Jan Huebner

Das sei das Los von Torhütern. "Da kommen manchmal ein paar Dinge zusammen", sagte Streich und unterstrich seine Einschätzung über Atubolu: "Er ist ein guter Torwart, er ist sehr talentiert. Ich gehe davon aus, dass er es morgen hier im Olympiakos-Stadion zeigen wird."

Keitel wieder einsatzbereit, zwei U-23-Akteure und drei Angeschlagene dabei

Darüber hinaus bestätigte Streich, dass Michael Gregoritsch wegen einer Wadenverletzung nicht mit im Flieger nach Athen saß. Der Stürmer hatte vor fast genau einem Jahr einen Doppelpack zum überraschend deutlichen 3:0-Sieg der Freiburger in Piräus beigesteuert.

Zudem muss der SC auf Manuel Gulde (Gelb-Rot-Sperre) verzichten, der dennoch mit nach Griechenland reiste, um bei der Mannschaft zu sein. Die kehrt am Freitag nach Freiburg zurück und reist nach einer Nacht in heimischen Betten am Samstag nach Frankfurt weiter, wo sie am Sonntagabend (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder in der Bundesliga gefordert ist.

Ebenso in Piräus dabei: Yannik Keitel, der gegen den BVB wegen Adduktorenproblemen fehlte, nun laut Streich aber wieder "einsatzbereit" sei, sowie die U-23-Akteure Maximilian Breunig und Niklas Sauter. Auch die am Wochenende angeschlagenen Lucas Höler, Maximilian Philipp und Lienhart sind wieder Optionen. "Da müssen wir schauen, ob es von Anfang an oder für einen Teileinsatz reicht", sagte Streich.

Adamus erste Startelfchance?

Steht Junior Adamu das Startelf-Debüt bevor? IMAGO/Beautiful Sports

Durch Gregoritschs Ausfall und die Fragezeichen bei Höler und Philipp könnte Sommerzugang Junior Adamu erstmals beginnen. "Vielleicht ja, vielleicht nicht", meinte Streich, der zur taktischen Ausrichtung - gegen den BVB setzte er erstmals diese Saison auf eine Dreierkette - gar keinen Kommentar abgeben wollte: "Sonst wissen es ja die Verantwortlichen von Olympiakos."