Startelf zum Saisonstart? Reis will bei Baumgartl abwägen

Am Mittwoch hat Timo Baumgartl seinen Medizincheck auf Schalke absolviert, ob der neue Innenverteidiger zum Saisonstart am Freitag in Hamburg auch gleich zum Einsatz kommen kann, will sein Trainer Thomas Reis erst einmal abwägen.

Unabhängig von Leo Greimls Kreuzbandriss, den sich der Abwehrspieler im finalen Vorbereitungstest am vergangenen Samstag gegen den FC Twente Enschede (2:2) zugezogen hatte, wollte Schalke 04 einen neuen Innenverteidiger verpflichten, entsprechend weit war der Verein bereits bei der Suche. Nun ist er angekommen in Gelsenkirchen: Am Mittwoch absolvierte Timo Baumgartl im Pott den Medizincheck, die Königsblauen verpflichten den 27-Jährigen von der PSV Eindhoven. Eine Ablöse wird zwar nicht fällig, jedoch müssten die Schalker im Erfolgsfall Zahlungen im sechsstelligen Bereich leisten.

Ob Baumgartl so kurz nach seiner Verpflichtung zum Saisonstart am Freitag beim HSV (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gleich eine Hauptrolle im Ensemble der Schalker erhält, konnte sein neuer Trainer Thomas Reis am Mittwoch noch nicht beantworten. Er wolle die kurze Zeit bis zur Abfahrt nutzen, um zu "entscheiden, ob für Timo die Reise Sinn ergibt oder nicht".

Reis muss die Stelle neben Marcin Kaminski besetzen - der zum Vize-Kapitän ernannte Routinier ist für den linken Part in der Innenverteidigung gesetzt. Kaminski und Baumgartl haben früher schon beim VfB Stuttgart gemeinsam verteidigt, was "die Eingewöhnungszeit recht einfach" für Baumgartl machen dürfte, meint Reis. Sollte ein Einsatz Baumgartls zum Saisonauftakt zu früh kommen, wird sich der Trainer entscheiden zwischen Henning Matriciani und Ibrahima Cissé.

Baumgartl sei jemand, der "schon bewiesen hat, dass er ein Bundesligaspieler ist und über viel Erfahrung verfügt", sagt Reis. Der FC Schalke konnte das Rennen um "einen Spieler seines Kalibers" auch deshalb machen, weil die Perspektive bei der PSV nicht so rosig war. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Baumgartl an Union Berlin ausgeliehen gewesen.

Müller wird beim HSV zwischen den Pfosten stehen - Schallenberg beginnt auf der Sechs

Als "relativ gut" bezeichnet Reis die gesamte Personallage vor dem Auftakt beim HSV. Wie vom Trainer bereits vor ein paar Tagen angekündigt, wird Marius Müller zwischen den Pfosten stehen - Ralf Fährmann befindet sich nach seinem Muskelfaserriss in der Wade noch immer im Aufbauprogramm. Eine Prognose über die Rückkehr des Torhüters wollte Reis auch am Mittwoch nicht abgeben, vermutlich wird Fährmann auch zum Heimauftakt in der nächsten Woche gegen den 1. FC Kaiserslautern fehlen.

Müller mit Einsatzgarantie, Baumgartl grundsätzlich mit Startelf-Chancen - und was ist mit den anderen vier bisherigen Sommerzugängen? Es gilt als sicher, dass Ron Schallenberg auf der Sechserposition beginnt, die Einsätze von Paul Seguin und Lino Tempelmann stehen derweil auf der Kippe, nachdem beide die Vorbereitung bei den Königsblauen nur eingeschränkt absolvieren konnten. Bryan Lasme wäre einsatzfähig, muss aber darauf hoffen, dass Reis ihn stärker sieht als Flügel-Konkurrent Tobias Mohr.