Startelf-Überraschung Simakan empfiehlt sich für mehr

Ein wenig überraschend stand Mohamed Simakan beim Gastspiel in Bochum (0:1) in der Startelf von RB Leipzig - und betrieb durchaus Werbung in eigener Sache.

Spielte in Bochum etwas überraschend von Beginn an: Mohamed Simakan. IMAGO/Kirchner-Media

Bis zur Weltmeisterschaft in Katar gehörte Mohamed Simakan bei RB Leipzig zu den Gewinnern der Saison. Der gelernte Innenverteidiger hatte sich auf ungewohnter Position als rechtes Glied der Viererkette durchgesetzt. Seit Januar dieses Jahres war der Franzose indes nur noch zweimal von Beginn an zum Zuge gekommen und hatte seinen Platz an Benjamin Henrichs verloren. In Bochum durfte Simakan ein wenig unerwartet wieder ran.

Noch in der Pressekonferenz vor dem Gastspiel an der Castroper Straße hatte Marco Rose auf die entsprechende Frage über den "Fall Simakan" eine Erklärung abgegeben. "Was soll ich denn machen, wenn Benni Henrichs es im Moment einfach super macht?" hatte der Leipziger Coach gesagt, als er auf Simakan und dessen momentane Reservistenrolle angesprochen worden war.

In der Innenverteidigung sind Willi Orban als Abwehrchef und Josko Gvardiol ("er wird überall auf der Welt gehandelt", so Rose) derzeit gesetzt, links hinten ist Rechtsfuß Simakan keine Option, und zudem hatte Simakan im Winter-Trainingslager in Abu Dhabi wegen muskulärer Probleme einige Tage aussetzen müssen. Henrichs hat zudem in den zurückliegenden seine Chance genutzt und sich zuletzt "in Topform" (Rose) präsentiert, was wiederum zu Lasten Simakans ging.

Mit seiner Schnelligkeit kann Simakan über rechts Akzente setzen

"Wir machen uns natürlich Gedanken, wie wir Mo wieder integriert bekommen", hatte Rose vor der Partie in Bochum gesagt, und am Samstag stand der 1,87 Meter große Profi plötzlich wieder in der Startelf, als rechter Verteidiger. Nach 71 Minuten war Schluss für Simakan, dem anzumerken war, dass er in Sachen Rhythmus und Matchhärte noch nicht wieder bei 100 Prozent ist.

Doch gerade in der ersten Halbzeit zeigte der Franzose, dass er mit seiner Schnelligkeit und Athletik über rechts Akzente setzen kann. Simakan brach einige Male über seine Seite durch, brachte zwei gute Hereingaben an und beschwor so Gefahr herauf. Zudem wies der 22-Jährige eine Passquote von 86 Prozent auf. Defensiv stand eine Zweikampf-Quote von 67 Prozent, davon gewann Simakan jedes Kopfball-Duell. Steigerungs-Potenzial gibt es bei Leipzigs Nummer zwei natürlich noch, doch der sehr solide Auftritt von Bochum war durchaus eine Empfehlung für weitere Startelf-Einsätze.

Erstmal geht es für Simakan aber zur französischen U 21, die am 25. März in England gastiert und am 28. März Spanien zu Gast hat.