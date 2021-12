Startelf? Matarazzos Forderung an Silas

Nach dem 0:5 gegen den FC Bayern will Stuttgart am Sonntag in Köln für einen versöhnlichen Hinrundenabschluss sorgen. Wahrscheinlich ohne Borna Sosa, aber vielleicht mit Silas in der Startformation.

Bereit für die Startelf des VfB in Köln? Silas. imago images/Sportfoto Rudel