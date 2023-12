Startelf-Debütant Rohr: Schaubs Rote Karte "Weltklasse für uns"

Verletzungen, Erkrankungen, schließlich ein Platzverweis - die bisherige Saison lief für Paderborns Mittelfeldspieler Maximilian Rohr andere als rund. Am vergangenen Wochenende gab's endlich ein Erfolgserlebnis.

Lang, lang ist’s her … Bis zum 4. August müssen Statistiker zurückblättern, um auf den bis zu diesem Wochenende letzten Pflichtspieleinsatz für Maximilian Rohr in der 2. Liga zu stoßen. Am zweiten Spieltag hatte der 28-Jährige damals beim Paderborner 1:1 gegen Osnabrück letztmals auf dem Platz gestanden - als Einwechselspieler für die Schlussminuten. Anschließend warf den gebürtigen Bad Friedrichshaller eine Knöchelblessur und später eine Erkältung aus der Bahn. Ein Comeback in der Paderborner U 21, um endlich wieder Spielpraxis zu sammeln, ging am 20. November schief: Beim 1:1 im Derby gegen Lippstadt flog Rohr bereits nach 36 Minuten wegen einer Notbremse vom Platz und war infolgedessen auch beim nächsten Spiel der Profis in Elversberg (1:4) gesperrt.

"Im Spielaufbau zu langsam"

Ein Feldverweis auf gegnerischer Seite für 96-Akteur Louis Schaub sorgte nun wiederum für Freude bei Rohr, der am Sonntag beim Last-Minute-Sieg gegen Hannover endlich sein Startelf-Debüt in der laufenden Zweitligasaison feierte. "Dass wir 70 Minuten in Überzahl waren, hat uns natürlich in die Karten gespielt. Es war schon Weltklasse für uns, weil uns die Hannoveraner in Unterzahl nicht mehr konsequent anlaufen konnten."

Kurzfristig war Rohr, von Hause aus eher Mittelfeldspieler, als zentraler Mann in die Dreier-Abwehr gerutscht, weil dort Jannis Heuer mit Knieproblemen ausfiel. Die Defensive, zudem mit Pelle Boevink als neuem Mann im Tor, agierte weitgehend sicher. Rohr: "Die Dreierkette hatte in dieser Formation zuvor noch nie zusammengespielt. Dafür haben wir das insgesamt gut gemacht. Es ist nicht immer einfach, in Überzahl auch jeden einzelnen Moment noch aufmerksam zu bleiben. Doch am Ende hat es für den Sieg gereicht." Den gewinnbringenden Weg nach vorne fand sein Team dabei gegen die dezimierten Gäste aber zu selten. "Wir waren wir im Spielaufbau mit dem Ball oft zu langsam. Spielerisch blieben da viele Wünsche offen."

Positiv: Die Null steht

Die Leichtigkeit fehlte insgesamt. "Wir haben wieder erlebt, dass wir in dieser Saison um jeden Punkt hart kämpfen müssen", so Rohr. Positiv für die Ostwestfalen am Tag seiner Rückkehr: Die Null stand endlich einmal wieder, auch wenn sie bei der Schlussoffensive der Hannoveraner einige Male wackelte. Der 1:0-Sieg gegen 96 war für den SCP07 nach dem 3:0 in Karlsruhe am 5. November erst das zweite Saisonspiel ohne Gegentor.