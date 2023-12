Startelf-Comebacker Burkardt: "Habe schon auf die Uhr geguckt"

Jonathan Burkardt stand seit über einem Jahr wieder in der Startelf des 1. FSV Mainz 05. Die Krönung blieb ihm versagt, auch wenn er zweimal ganz nahe dran war.

Mehr als ein Jahr musste Jonathan Burkardt auf diesen Moment warten: Nach den Joker-Einsätzen beim Gastspiel in Hoffenheim und gegen Freiburg stand der 23-Jährige, der aufgrund eines Knochenmarködems lange ausgefallen war, erstmals seit dem 13. November 2022 am Sonntag in Köln (0:0) wieder in der Mainzer Startelf.

Sein Comeback in der Anfangsformation hatte sich zwar bereits nach einem Gespräch mit Trainer Jan Siewert angedeutet, doch letztendlich erfuhr er erst kurz vor Anpfiff von seiner Rückkehr. "Der Trainer hat mich am Ende der Woche gefragt, wie viel ich bereit bin, zu spielen. Dann haben wir gesagt 45 Minuten und dann gucken wir nochmal was im Tank ist. Dann war es seine Entscheidung. Ich habe es eine Stunde vor dem Spiel erfahren", erklärte Burkardt in der Mixed-Zone.

Es wäre heute sehr schön gewesen, wenn noch einer reingegangen wäre. Jonathan Burkardt

Der gebürtige Darmstädter stand dann auch gleich in der Anfangsphase im Mittelpunkt, als Rasmus Carstensen seinen Schuss blockte. Mit seiner Entscheidung nach dem "guten ersten Kontakt" haderte der Angreifer nach dem Spiel ein wenig. Denn obwohl er durchaus Platz hatte, habe er sich gegen einen überlegten Abschluss entschieden und "einfach drauf" geschossen. "Es wäre heute sehr schön gewesen, wenn noch einer reingegangen wäre", so Burkardt.

Tatsächlich erzielte er auch noch ein Tor, doch beim Zuspiel von Leandro Barreiro stand Burkardt im Abseits - mit dem Pfiff rechnete der Torschütze allerdings auch: "Ich hatte im Gefühl, dass ich im Abseits stand. Ich habe schon einen Schritt zurückgemacht, weil ich gemerkt habe, der Pass kommt doch nicht so schnell, wie ich es mir erhofft hatte", erklärte der Stürmer.

Burkardt war nicht unglücklich über seine Auswechslung

Die Szene nach gut einer Stunde war auch seine letzte im Spiel: Jae-Sung Lee ersetzte Burkardt, der darüber nicht gerade unglücklich war. Denn schon vor der Pause habe er auf die "Uhr geguckt" und nach Wiederanpfiff spürte er seine Waden.

Obwohl das Eigengewächs also noch nicht bei 100 Prozent ist, zeigte es eine durchschnittliche Leistung. Daher ist Burkardt sicherlich auch eine Option für die nächste "sehr, sehr wichtige" Partien am kommenden Samstag gegen Heidenheim. Nächste Woche müssen wir die drei Punkte holen", blickte der Offensivspieler bereits voraus.