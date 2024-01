Startelf: An Jensen führt kein Weg vorbei

Auf den FC Augsburg wartet zum Start die denkbar schwerste Aufgabe: Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen ist am Samstag zu Gast. Die Mannschaft von Jess Thorup ist allerdings gut vorbereitet.

Mit 1:0 siegte der FCA am Samstag im einzigen Testspiel gegen Ligakonkurrent 1899 Hoffenheim. Den Treffer erzielte mit Fredrik Jensen bereits in der zweiten Minute ein Spieler, der unter Thorup zu den Gewinnern zählt und nahtlos an die Form vor Weihnachten anknüpft.

Der 26-jährige Finne erlebt seine beste Zeit, seit er 2018 nach Augsburg wechselte. Verletzungen, andere Trainer und weniger überzeugende Leistungen verhinderten mehr als die nur 73 Bundesligaspiele in diesem Zeitraum. Derzeit jedoch führt an Jensen kein Weg vorbei. Zwölfmal kam er 2023/24 an den ersten 16 Spieltagen zum Einsatz, schoss ein Tor und bereitete vier vor. Mit dem Siegtor gegen Hoffenheim dürfte er sein Startelf-Ticket für Leverkusen erworben haben.

Auch ansonsten dürfte Thorup weitgehend den Akteuren vertrauen, die er schon seit seiner Amtsübernahme auserwählt hat. Spannend wird sein, inwieweit die angestrebte Kaderverkleinerung weiter voranschreitet. Mit Irvin Cardona (St.-Etienne) und Aaron Zehnter (Paderborn) haben die ersten Akteure einen neuen Arbeitgeber gefunden. Doch wer folgt ihnen?

David Colina gilt als Kandidat, allerdings ist mit Zehnter bereits ein Linksverteidiger weg. Bei Japhet Tanganga deutete sich ein vorzeitiges Ende der Leihe und eine vorläufige Rückkehr zu Tottenham Hotspur an, doch dies hätte längst geschehen können, noch ist der Innenverteidiger da. Weitere Kandidaten sind der mit seiner Spielzeit unzufriedene Dion Beljo, Nathanael Mbuku, Frederik Winther, Patric Pfeiffer und sogar Arne Maier.

Legt der FCA für die offensive Außenbahn nach?

Klar ist aber auch: Alle wird der FCA kaum gehen lassen, um auch weiterhin einen gesunden Konkurrenzkampf zu haben. Und natürlich ist umgekehrt nicht auszuschließen, dass Thorup einen Wunsch in Sachen Neuzugang hinterlegt hat, am ehesten wohl für die offensive Außenbahn. Dort half schon Iago, eigentlich Außenverteidiger, aus. Auch Jensen, der lieber im Zentrum spielen würde, wird von Thorup regelmäßig auf dem Flügel gebracht. Was den Finnen nicht stört zu liefern, er ist eine wertvolle Allzweck-Option.