Startaufstellung in Dschidda: Leclerc verliert zehn Plätze

Die Saison in der Formel 1 ist gerade einmal ein Rennen alt, da läuten bei Charles Leclerc und Ferrari schon die Alarmglocken.

Nach 40 Runden war der Auftakt der Motorsport-Königsklasse in Bahrain für den Vizeweltmeister im Ferrari schon wieder beendet, ein Motorschaden zwang ihn zur Aufgabe. Nun steht der Große Preis von Saudi-Arabien an, und auch der steht unter keinem guten Stern für Charles Leclerc. Der Monegasse wird am Sonntag (18.00 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Startaufstellung auf dem Kurs in Dschidda um zehn Plätze nach hinten versetzt.

Grund für die Sanktion ist der erneute Ausbau der Kontrollelektronik für die Power Unit. Schon in Bahrain hatte Ferrari sie vor dem Rennen gewechselt, die Probleme traten dann aber erneut auf und waren ursächlich für Leclercs vorzeitiges Aus.

An seinem Wagen wird daher nun bereits die dritte Einheit verbaut, das bestätigte Ferrari am Mittwoch. Nur zwei sind im Verlauf einer Saison straffrei erlaubt.