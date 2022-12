Start ohne Schick und Hudson-Odoi, aber mit wachem Wirtz

In zwei Etappen bereitet sich Bayer 04 Leverkusen auf den Rest der aufgrund der WM in Katar nach 15 Spieltagen unterbrochenen Saison vor. Zu Beginn des ersten Abschnitts musste Trainer Xabi Alonso auf mehr Akteure verzichten als erhofft. Dafür mischte Florian Wirtz nach langer Verletzungspause munter mit.

Als Xabi Alonso am Freitagvormittag seine Profis zu ersten Trainingseinheit nach dem Urlaub bat, fehlten zwei prominente Akteure, mit deren Erscheinen man eigentlich gerechnet hatte: Sowohl Patrik Schick als auch Callum Hudson-Odoi waren nicht Teil der Trainingsgruppe.

Während Mittelstürmer Schick aufgrund von Leistenbeschwerden nur in den Katakomben der Bay-Arena an seiner Fitness arbeiten konnte und somit ein Sorgenkind bleibt, ist Hudson-Odoi noch nicht aus England zurückgekehrt. Der Flügelspieler habe in seiner Heimat noch private Dinge zu erledigen, hieß es.

Wobei der Klub betonte, dass es sich dabei nicht um eine vertraglich mögliche Rückrufaktion von Seiten des FC Chelsea handele, der die Möglichkeit besitzt, den bis zum Saisonende ausgeliehenen englischen Nationalspieler vorzeitig zurück an die Stamford Bridge zu beordern. Die Vertragsklausel, die dies ermöglicht, läuft aber noch vor Weihnachten aus.

Wirtz hellwach

Während diese beiden Offensivstars fehlten, mischte Florian Wirtz mehr als acht Monate nach seinem Kreuzbandriss im linken Knie munter mit. Der 19-Jährige machte einen guten Eindruck und zeigte sich bei einer Spielform in einer Szene, in der er schneller als alle anderen schaltete, schon wieder hellwach. Ein guter Wiederauftakt für den Hoffnungsträger.

Azmaoun wird zeitnah in Leverkusen zurückerwartet

So konnte Xabi Alonso mit insgesamt 19 Spielern arbeiten. Die vier Leverkusener WM-Teilnehmer fehlten erwartungsgemäß: Während Jeremie Frimpong mit den Niederlanden und Exequiel Palacios mit Argentinien in Katar das Achtelfinale erreicht haben, sind Piero Hincapie mit Ecuador und Sardar Azmoun mit dem Iran bereits ausgeschieden. Letzterer wird zeitnah in Leverkusen zurückerwartet.

Außer auf Schick und Hudson-Odoi sowie das WM-Quartett musste Leverkusens Trainer auch noch auf zwei weitere Spieler verzichten: Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah und Defensivakteur Joshua Eze fehlten wegen muskulärer Probleme.

Bayer trainiert jetzt erstmal bis zum 18. Dezember und nimmt nach einer zweiten Urlaubsphase am 2. Januar die Wintervorbereitung erneut auf. In beiden Trainingsphasen sind jeweils zwei Testspiele geplant: erst bei den Glasgow Rangers und gegen den FC Zürich, dann gegen den FC Venedig und den FC Kopenhagen. Vier Partien, in denen Xabi Alonso die Werkself auch offensiv weiterentwickeln - und Florian Wirtz an dessen altes Niveau heranführen kann.