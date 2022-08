Start in Washington: Koepfer kämpft sich weiter

Am Montag starteten die Turniere in Washington. Aus deutscher Sicht war Dominic Koepfer gefordert - und er kämpfte sich in Runde zwei.

Dominik Koepfer (Furtwangen) ist beim ATP-Turnier in Washington in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglisten-145., der als Qualifikant ins Hauptfeld eingezogen war, besiegte den Südkoreaner Kwon Soon Woo (ATP 77) nach 2:21 Stunden 3:6, 6:3, 6:4.

Koepfer, der im entscheidenden Satz 1:4 zurückgelegen hatte, trifft in der zweiten Runde auf den an Nummer sieben gesetzten Karen Chatschanow. Bei den beiden vorigen US-Turnieren in Newport (Rasen) und Atlanta (Hartplatz) war Koepfer an seinem Auftaktgegner gescheitert.

Das Turnier gehört zur nordamerikanischen Hartplatz-Saison, die mit den US Open ab dem 29. August in New York ihren Höhepunkt findet.