Start in die Woche ohne Glatzel

Nach der Gala ist vor der Rückkehr: Beim HSV dreht sich dieser Wochen vieles um Robert Glatzel, der am Mittwoch allerdings erst mal für sich trainierte.

Dass die Blicke auf ihn gerichtet sind, liegt allein im zurückliegenden und dem anstehenden Spiel begründet: Robert Glatzel hat beim Hamburger 5:0 in Darmstadt vier Treffer erzielt und trifft nun mit dem HSV auf seinen Ex-Klub 1. FC Heidenheim. Der Haken beim Start in die Trainingswoche am Mittwoch aber war: Der 28-Jährige war im Kreise der Mannschaftskollegen gar nicht zu sehen. Sein Einsatz im Top-Spiel am Samstag soll dennoch nicht in Gefahr sein.

Glatzel absolvierte eine individuelle Einheit auf dem hinteren Trainingsplatz im Volkspark, während die Kollegen nach dem freien Dienstag die Vorbereitung auf Heidenheim aufnahmen. Der Grund: Belastungssteuerung. Mit einem Ausfall rechnet weder Trainer Tim Walter noch der Torjäger selbst. Denn für das Heimspiel gegen die alten Kollegen hat er Konkretes vor nach der Gala vom zurückliegenden Wochenende: "Wir wollen gewinnen und den nächsten Schritt machen." Erreichtes zu bestätigen war in den Vorjahren keine Königsdisziplin des HSV, der aktuelle Kader freilich hat auch in dieser Hinsicht große Fortschritte gemacht - und will im Verfolgerduell keinen nach hinten machen.

Ob als Alternative zu Glatzel Mikkel Kaufmann in den Kader zurückkehrt, ist noch ungewiss. Nachdem der Däne in der abgelaufenen Woche mit einer Erkältung pausiert hatte, trainierte er am Mittwoch zumindest wieder im Kraftraum und könnte am Donnerstag auf den Platz zurückkehren.

Nicht nur Kittel kehrt zurück

Auf diesem ist mit Anssi Suhonen eine weitere Mittelfeld-Alternative zurück: Der Youngster hatte zu Jahresbeginn wegen eines Muskelfaserrisses und dann wegen einer COVID-19-Infektion gefehlt. Nachdem Walter in Darmstadt nur 17 Akteure im Kader hatte, füllt sich das Aufgebot also wieder, zumal auch Sonny Kittel nach verbüßter Gelbsperre wieder zur Verfügung steht. Zumindest nicht die schlechtesten Voraussetzungen für den geplanten nächsten Schritt.