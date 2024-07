Start in die Trainingswoche ohne Can

Am Dienstag startete die deutsche Nationalelf nach einem freien Tag und dem Besuch der Familien in die Vorbereitung auf das Viertelfinale gegen Spanien am Freitag in Stuttgart - und das vorerst ohne Mittelfeldabräumer Emre Can.

Pausierte am Dienstag: Emre Can. IMAGO/DeFodi

Während Julian Nagelsmann mit seinem Kader auf dem Trainingsplatz in Herzogenaurach arbeitete, absolvierte der 30-jährige Dortmunder lediglich eine individuelle Einheit im angrenzenden Fitnesszelt. Der Grund: leichte muskuläre Beschwerden. Ein Ausfall des resoluten Zweikämpfers droht, Stand jetzt, jedoch nicht. Nach Aussagen des DFB handelt es sich bei der Trainingspause lediglich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Can ist bisher so etwas wie die Turnierüberraschung in Nagelsmanns Kader. Der Bundestrainer hatte den Abräumer seit seinem Dienstantritt im Oktober letzten Jahres gar nicht nominiert und ihn zunächst auch nicht für das Heim-Turnier vorgesehen. Als dann Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic während der ersten Turnierwoche mit einem Infekt abreisen musste, rückte Can nach und verrät: "Es war der erste Kontakt. Julian hatte auf meiner Position andere Ideen, aber er hat etwas Schönes gesagt: Lieber ruft er für eine Zusage als für eine Absage an. Er hatte mich gefragt, ob ich Bock habe und ich hab direkt zugesagt. Ich war zwar im Urlaub und hatte zehn Tage nichts gemacht, aber ich bin bereit."

Can hat sich nach Last-Minute-Ankunft auf Anhieb etabliert

Can wies tatsächlich vom ersten Moment an nach, dass er bereit ist, traf beim Auftaktspiel gegen Schottland (5:1) nach nur einer Trainingseinheit mit den Kollegen als Defensiv-Joker zum Endstand und kam bislang lediglich beim letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz (1:1) nicht zum Einsatz - und im Viertelfinale am Freitag?

Can hat sich nach seiner Last-Minute-Ankunft in Herzogenaurach auf Anhieb etabliert, nachdem er seine bisherige Nationalmannschaftskarriere launig als "On-off-Beziehung" bezeichnet hat. Der gebürtige Frankfurter bringt eine gehörige Portion Körperlichkeit mit ein, die der deutschen Elf auch gegen die favorisierten Spanier in der Jokerrolle gut tun würde - trotz der Trainingspause vom Dienstag soll seinem Einsatz im Kampf um das Halbfinale nichts im Wege stehen.