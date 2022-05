Start in den Sommer: Das sollten Cabrio-Fahrer jetzt wissen

Mit dem Sommer hat auch die Hochsaison fürs Fahren "oben ohne" begonnen. Was Cabrio-Fahrer und -Fahrerinnen beachten sollten:

Den ganz großen Höhenflug haben Cabriolets schon eine Weile hinter sich gelassen. Vorbei die Zeiten, in denen beispielsweise Peugeot dem kleinen 205 eine Stoffkapuze aufsetzt hat, 1986 ist das gewesen, der Nachfahr 208 wird ausschließlich geschlossen angeboten. Auch ein einstiger Klassiker wie das Golf-Cabrio ist längst Geschichte, ebenso wie die Frischluft-Varianten von Renault Mégane, Ford Focus oder Audi A3.

Inzwischen haben sich zumindest fabrikneue Cabriolets weitgehend in den Premiumbereich zurückgezogen, wo dann unter anderem die offenen Ausführungen von Mini, BMW 4er oder Mercedes C- und E-Klasse unterwegs sind. Die Rolle des imageträchtigen Lifestylers musste das Cabrio an das zudem praktischere SUV abgeben, hinzu kommt, dass der wichtige Exportmarkt China kein Faible für das Fahren "oben ohne" hat. In Europa zeigen sich letztlich nur noch Deutschland und Großbritannien einigermaßen cabrio-affin - die Entwicklungskosten für Frischluft-Fahrzeuge rechnen sich für die Hersteller somit nicht mehr.

Pflege nach dem Winterschlaf

Dennoch sind nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) deutschlandweit noch immer rund 2,2 Millionen Cabriolets zugelassen. Mit dem Sommer nehmen auch sie wieder Fahrt auf. Doch nicht nur nach dem Winterschlaf verdient der automobile Luftikus Pflege. Vom vor allem in den Nuller-Jahren populären "Ganzjahres-Cabrio" mit Stahl-Klappdach haben sich die meisten Hersteller mittlerweile wieder verabschiedet und präferieren stattdessen das klassische Stoffverdeck, das ästhetisch die weitaus befriedigendere Lösung darstellt und mittlerweile genauso widerstandsfähig ist. Die Waschanlage bereitet somit keine Probleme; manche Stationen bieten auch ein spezielles Cabrio-Programm an, das den Anpressdruck der Walzen reduziert und mithilfe von Konservierern die schmutz- und wasserabweisende Funktion des Textildachs bestehen lässt.

Der ADAC warnt davor, Hochdruckstrahler aufs Verdeck zu richten und rät gleichzeitig dazu, vor dem ersten Regen eine Imprägnierung durchzuführen und diese gegebenenfalls auch zwischendurch zu erneuern. Der Handel hält spezielle Produkte für Cabrioverdecke vor, Mittel für sonstige Textilien sollten nicht angewendet werden.

Schutz vor Sonnenbrand

"Imprägnierung" ist auch für den Cabrio-Fahrer respektive die Cabrio-Fahrerin angesagt. Der kühle Fahrtwind täuscht über die oftmals starke Sonneneinstrahlung hinweg, schlimmstenfalls droht nicht nur ein Sonnenbrand, sondern sogar ein Sonnenstich. Freie Körperpartien wie Gesicht oder Arme sollten mit Sonnenschutzcreme behandelt werden, sinnvoll ist es außerdem, einen Lippenstift mit UV-Schutz aufzutragen. Eine Kopfbedeckung schützt vor allem Personen mit lichtem (oder gar nicht mehr vorhandenem) Haupthaar; eine Kappe mit "Sonnenschild" bewahrt in Kombination mit einer Sonnenbrille außerdem davor, geblendet zu werden, wobei die Brille auch deshalb nahezu unerlässlich ist, weil sie Fremdkörper wie Schmutzpartikel oder Insekten abhält und gleichzeitig Bindehautentzündungen vorbeugt, die der Luftzug verursachen kann.

Apropos Luftzug: Bei offener Fahrt kann es sehr laut werden im Cabrio, der ADAC spricht von einem Schalldruck, der im Bereich von 90 db(A) und mehr liegen könne. Empfehlenswert ist es daher, auf längeren Autobahnfahrten das Verdeck zu schließen.

Diebstahl: Wann zahlt die Versicherung?

Cabriolets zählen zumeist zu den hochwertigeren unter den Automobilen, für Diebe sind sie deshalb eine begehrte Beute. Von der HUK-Coburg-Versicherung ist zu hören, dass sie jährlich rund 3,2 Millionen Euro für gestohlene Cabrios beziehungsweise für Gegenstände aufwendet, die aus offen abgestellten Fahrzeugen entwendet wurden. Wichtig zu wissen: Die Teilkasko kommt nur für fest ein- oder angebaute Teile wie die Bordelektronik oder Fahrzeugassistenz- und Infotainmentsysteme auf. Lose Utensilien wie Sonnenbrillen, Kindersitze oder Geldbeutel hingegen sind unter Umständen über die Hausratversicherung abgedeckt.

Selbst bei Fällen für die Teilkasko kommt es aber auch darauf an, wo und wie lange das Fahrzeug geparkt worden ist. Wer das Verdeck offen lasse und leichtfertig einen Diebstahl ermögliche, müsse "mit Konsequenzen rechnen", heißt es vonseiten der HUK-Coburg. Das bedeutet: Unter Umständen kann ein solches Verhalten als grobe Fahrlässigkeit gewertet werden, die Versicherung zahlt dann nicht oder nicht in vollem Umfang.

"Getrost vergessen" dürfe man das Thema Verdeck, wenn eine abschließbare Einzelgarage als Abstellort dient. In Tiefgaragen, zu denen viele Personen Zugang haben, und an der Straße könne man das Dach aber allenfalls kurz offen lassen, um schnell etwas zu besorgen. Dass die Situation tatsächlich so gewesen ist - dieser Nachweis kann in der Praxis freilich schwer zu erbringen sein, es besteht immer das Risiko, dass sich die Assekuranz quer stellt. Wer wirklich sicher gehen möchte, schließt das Verdeck besser, sobald er sich vom Auto entfernt. Und für Vandalismus-Schäden wie eine aufgeschlitzte Cabrio-Kapuze muss eine Vollkasko-Versicherung abgeschlossen worden sein.