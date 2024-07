Start der Regionalliga Nord: Todesfelde fährt an die Lübecker Lohmühle

Am Donnerstag sickerten einzelne Paarungen durch, mit denen die Regionalliga Nord in die Saison 2024/25 startet. Der komplette Spielplan wird in den kommenden Tagen erwartet.

Vier von fünf Regionalliga-Staffeln haben ihren Spielplan schon veröffentlicht, so weit ist der Norden noch nicht ganz. Immerhin wurde am Donnerstag bekannt, wie es ab 26. Juli losgeht. An jenem Freitag eröffnet Drittliga-Absteiger VfB Lübeck ab 19 Uhr die Saison gegen Aufsteiger SV Todesfelde.

Sportlich interessant und darüber hinaus reizvoll in zweierlei Hinsicht: Zum einen kann der VfB traditionell auf eine große Anhängerschar zählen, zum anderen zeigt nicht zuletzt das jährlich im Januar stattfindende SHFV-Hallenmasters in Kiel, dass der SVT an außergewöhnlichen Tagen außergewöhnlich viele Fans mobilisiert. In Zahlen: Obwohl der Ort nur rund 1000 Einwohner zählt, reisten im vergangenen Januar knapp 1300 Todesfelde-Anhänger mit an die Förde. Somit könnte es auch am 26. Juli im Gästeblock voll werden, wenn die Blau-Gelben ihr erstes Regionalliga-Spiel der Vereinsgeschichte absolvieren.

Am 27. Juli (Samstag) und 28. Juli (Sonntag) wird der 1. Spieltag komplettiert. Bisher bekannt ist, dass am Sonntag der Bremer SV auf den Hamburger SV II trifft. An einem der beiden Tage misst sich Phönix Lübeck mit Aufsteiger Kickers Emden, Norderstedt startet mit einem Heimspiel gegen den VfB Oldenburg.