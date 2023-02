Start der Clasico-Wochen: Lewandowski fehlt am Donnerstag im Bernabeu

Wenn sich Real Madrid und der FC Barcelona am Donnerstag zum ersten von drei Clasicos innerhalb von fünf Wochen begegnen, wird Robert Lewandowski nicht mit dabei sein.

Wie die Katalanen bekanntgaben, hat sich der Pole beim 0:1 in Almeria am Sonntag eine Verletzung zugezogen und wird im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey (21 Uhr) nicht auflaufen können. Oberschenkelprobleme setzen den Angreifer matt. Lewandowski war in Andalusien über die volle Spielzeit auf dem Platz gestanden.

Der Angreifer dürfte aber bei schneller Genesung - die "Marca" spricht von einer Ausfallzeit von zwei Wochen - noch mehrere Gelegenheiten bekommen, den Real-Verteidigern das Leben schwer zu machen. Am 19. März ist Real zum Ligagipfel in Barcelona zu Gast, das Pokal-Rückspiel steht am 5. April (22 Uhr) im Camp Nou an.

Lewandowski durchlebt gerade eine kleine Durststrecke bei Barcelona. In den vergangenen sechs Pflichtspielen traf er nur zweimal, davon war ein Treffer der Elfmeter beim Play-off-Rückspiel in der Europa League bei Manchester United (1:2). In La Liga kommt der Ex-Münchner auf 15 Treffer in 20 Spielen.

Lewandowski hat im Jahr 2023 bereits drei Spiele wegen einer Sperre verpasst. Barcelona steckte sein Fehlen bestens weg - alle drei Partien gewannen die Katalanen.