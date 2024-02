Starodid stürmt weiter für die Eintracht-U-21

Daniel Starodid (19) hat seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt verlängert. Der Angreifer trug in der laufenden Saison in 17 Spielen vier Treffer bei. Nino Berndroth, Leiter Kaderplanung U 17 bis U 21, sagt zur Verlängerung: "Daniel hat in den vergangenen Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen. Wir sind davon überzeugt, dass noch mehr Potential in ihm steckt und freuen uns, dass er uns erhalten bleibt.“