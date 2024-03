"Starkes Zeichen für die Fortuna": Eigengewächs Siebert verlängert

Am vergangenen Spieltag kehrte Jamil Siebert nach einer Knieverletzung auf den Rasen zurück - nun gibt es weitere gute Neuigkeiten vom Innenverteidiger. Der 21-Jährige hat seinen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf vorzeitig verlängert.

Im zarten Alter von acht Jahren unternahm Jamil Siebert seine ersten Schritte in einem offiziellen Spieltrikot von Fortuna Düsseldorf. Mittlerweile ist der 21-Jährige ein wichtiger Bestandteil der Profimannschaft - und wird es auch noch einige Zeit bleiben.

Wie der Zweitligist am Mittwoch bekanntgab, hat Siebert, der 2010 nach Düsseldorf wechselte, seinen Vertrag bei der Fortuna vorzeitig verlängert. Über die Vertragsdetails wie die Laufzeit des Kontrakts machte der Verein keine Angaben.

Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation, sieht in der Unterschrift des Innenverteidigers "ein starkes Zeichen für die Fortuna". Es schaffe sehr viel Identifikation, "wenn ein Spieler aus der eigenen Jugend eine solche Entwicklung nimmt", meint der 67-Jährige und spielt damit auf die vergangenen fast 14 Jahre von Siebert in den verschiedenen Jugendmannschaften der Fortuna an.

Dort arbeitete sich der 1,93 Meter große Verteidiger kontinuierlich nach oben, bereits in der Saison 2020/21 feierte er sein Profi-Debüt in der 2. Liga. Nach einer eineinhalbjährigen Leihe zu Viktoria Köln (43 Drittliga-Spiele, zwei Tore) ist er seit dem vergangenen Sommer wieder zurück bei der Fortuna.

Debüt in der U-21-Nationalmannschaft im September 2023

In der laufenden Saison kommt der deutsche U-21-Nationalspieler, für die DFB-Junioren feierte er im September vergangenen Jahres sein Debüt, auf 18 Ligaeinsätze (ein Tor), zwölfmal stand er in der Startelf, dabei kann er einen kicker-Notenschnitt von 3,06 vorweisen. Zum Start der Rückrunde bremste ihn ein Innenbandriss im Knie kurzzeitig aus, am vergangenen Wochenende beim 2:0-Sieg gegen den Hamburger SV stand er als Einwechselspieler dann wieder auf dem Rasen.

"Jamil hat sich mit seinen Leistungen, aber auch mit seiner positiven Art eine hohe Wertschätzung innerhalb der Mannschaft erarbeitet", lobt Sportdirektor Christian Weber. "Er geht als junger Spieler bereits voran und spielt in unseren Planungen eine elementare Rolle." Und Siebert selbst betont, sich bei der Fortuna "seit der Jugend sehr wohl" zu fühlen: "Als Mannschaft liegen in dieser Saison noch extrem positive Herausforderungen vor uns. Ich möchte in der Zukunft mit Fortuna noch einiges erreichen."