Starkes Spiel der Bayern - und was macht Dortmund?

Am Dienstagabend hat der FC Bayern München ein 2:2 beim FC Arsenal in der Champions League erreicht. Mit Borussia Dortmund muss gleicht die nächste Mannschaft ran.

Das war nicht schlecht! Der FC Bayern musste am Dienstag in England beim FC Arsenal antreten und erreichte dort ein 2:2. Die Tore schossen Serge Gnabry und Harry Kane per Elfmeter.

Am kommenden Mittwoch steigt dann das Rückspiel in München. Sollte der FCB dann gewinnen, zieht der deutsche Rekordmeister ins Halbfinale der Champions League ein. Das ist das Turnier für die besten Vereine Europas.

Dortmund ist in Madrid gefordert

Auch Borussia Dortmund muss in dem auch "Königsklasse" genannten Wettbewerb erst einmal auswärts ran - und zwar in Spanien bei Atletico Madrid. Beide Teams könnten einen Titel gut gebrauchen. In der Bundesliga hat Borussia Dortmund aber keine Chance mehr auf die Meisterschaft. So ähnlich geht es auch Atletico Madrid. Das Team steht in der spanischen Liga mit großem Rückstand auf dem vierten Platz.

Ins Halbfinale haben es die beiden Vereine schon länger nicht mehr geschafft. Es wäre also ein Riesenerfolg. Dortmunds Trainer Edin Terzic wünscht sich von seiner Mannschaft einen mutigen Auftritt. Das sieht auch Abwehrspieler Nico Schlotterbeck so: "Wir brauchen uns vor niemandem verstecken."