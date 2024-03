"Starkes Signal für den Frauensport

DHB-Präsident Michelmann zum Start des Länderspieljahres 2024 und den Liveübertragungen der Olympia-Qualifikation.

Die Kunde aus Sala vernahm Andreas Michelmann erfreut. Mit 40:18 gewann die Handball-Nationalmannschaft der Frauen am Donnerstagabend ihr Auswärtsspiel gegen die Slowakei und kam der Qualifikation zur EHF EURO 2024 ein großes Stück näher. Das Rückspiel wird der DHB-Präsident an diesem Sonntag ab 18.15 Uhr mit eigenen Augen in der Mitsubishi Electric HALLE erleben.

Aber Michelmann richtet den Blick schon weiter nach vorn und freut sich insbesondere über die mediale Präsenz des Teams von Bundestrainer Markus Gaugisch beim Olympia-Qualifikationsturnier in Neu-Ulm (11. bis 14. April) - mit Live-Übertragungen bei SPORT1 und in der ARD.

Zwischen EM-Qualifikation und Olympia

Am 1. März noch vom Start ins neue Jahr zu sprechen, ist fast ein wenig verspätet, aber der Handball-Kalender gibt diese Möglichkeit. Was wünschen Sie sich für die Frauen-Nationalmannschaft?

Michelmann: Ich bin da ganz im Hier und Jetzt und wünsche mir, dass das Team nach dem Auswärtsspiel in Sala auch die Partie in Düsseldorf nutzt, um in der Qualifikation für die EHF EURO 2024 auf souveränem Kurs zu bleiben. Und dann sollen diese Spiele auch eine optimale Vorbereitung auf das Olympia-Qualifikationsturnier Mitte April in Neu-Ulm sein.

Sie sprechen es an: Die kommenden Wochen stehen ganz im Zeichen der Qualifikationen, vor allem der für die Olympischen Spiele in Paris.

Michelmann: Dieses Ereignis ist eine riesige Chance für den Frauenhandball, zum ersten Mal seit 2008 im Zeichen der Ringe präsent zu sein und damit auch mehr Aufmerksamkeit für die die Sportart zu erzeugen.

Bereits oft gefragt: Was bedeuten die Olympischen Spiele für den Deutschen Handballbund, insbesondere die Nationalmannschaften der Frauen und Männer?

Während die Männer eine stabile TV-Präsenz haben und gerade im Januar wieder ein Millionen-Publikum begeisterten, gab es zuletzt bei den Frauen Nachholbedarf.

Michelmann: Das habe ich im vergangenen Dezember deutlich angesprochen, und umso mehr freue ich mich über die nun umfassende Präsenz. Dass im April gleich zwei Spiele unserer Handballerinnen live von der ARD übertragen werden, ist jedenfalls ein starkes Signal für den Frauensport und hoffentlich der Beginn eines Weges. In der Kombination von ARD, ZDF und SPORT1 wird die komplette Bandbreite des Free-TV genutzt. Und dazu kommt noch die Pay-Abdeckung der jeweils gesamten Olympiaqualifikations-Turniere über DYN.

Wie soll der weitere mediale Weg ausschauen?

Michelmann: Ich hoffe sehr, dass unsere Frauen-Nationalmannschaft auch weiter die Chance auf eine große Öffentlichkeit bekommt und im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein wird. Sie sind es wert.