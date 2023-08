Starkes Fahrerfeld: Titelverteidiger Yates und Froome sagen Start zu

Bei der Deutschland Tour 2023 können sich die Fans auf etliche Topstars freuen. Neben Titelverteidiger Adam Yates hat auch der viermalige Toursieger Chris Froome seine Teilnahme zugesagt. Zudem wird die deutsche Sprinterelite an den Start gehen.

Vom 23. bis 27. August findet die Deutschland Tour 2023 statt. Mit dabei wird das komplette Podium des Vorjahres sein sowie etliche internationale Topstars. Dies teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Auf Tagessiege hat es die deutsche Sprinterelite abgesehen.

Nicht nur Vorjahressieger Adam Yates (UAE Emirates) - in diesem Jahre Dritter bei der Tour - hat seinen Start zugesagt, mit Pelle Bilbao (Bahrain-Victorious) und Ruben Guerreiro (Movistar) haben sich auch der Zweite und der Dritte von 2022 angekündigt. Zudem wird auch kein Geringerer als der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome (Israel-PremierTech) sein Comeback bei der Deutschland Tour feiern.

Auf deutscher Seite steigen unter anderem Nils Politt, Maximilian Schachmann (beide Bora-hansgrohe) oder der bei der diesjährigen Tour so stark auftrumpfende Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty) aufs Rad. Der frischgebackene Zeitfahrmeister Politt dürfte es auf den Prolog in St. Wendel abgesehen haben, Schachmann und Zimmermann dürften bei den Klassiker-ähnlichen Etappen auf Tagessiege aus sein.

Deutsche Sprinterelite gegen starke Konkurrenz

Freuen können sich die Fans auch auf die deutsche Sprinterelite um Pascal Ackermann (UAE Emirates) oder Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Ackermann fand in diesem Jahr mit seinem Sieg auf der längsten Etappe des diesjährigen Giro zu alter Stärke zurück, Bauhaus schrammte als Zweiter sowie zweimal Dritter bei der Tour jeweils knapp an seinem ersten Tagesserfolg in Frankreich vorbei. Aber auch Max Kanter (Movistar) und Shootingstar Marius Mayrhofer (DSM-firmentech) wollen ein Wörtchen mitreden. Allerdings kündigte sich auch starke Konkurrenz an, Bora-hansgrohe schickt Sam Bennett ins Rennen, Lotto-Dstny Caleb Ewan und Routinier Alexander Kristoff soll für Uno-X die Feuer aus den Kohlen holen.

Laut Veranstalter sind von den 20 teilnehmenden Mannschaft 14 Teams am Start, die auch bei der Tour de France teilgenommen haben. Allerdings ist die Liste der 120 Starter noch vorläufig. Alle Teams können ihr Aufgebot noch bis zum Beginn anpassen.