"Starkes Debüt": Kicker Eberle überzeugt auf Anhieb in der NFL

Vor wenigen Tagen erst von den Houston Texans verpflichtet worden, hielt die zuletzt etwas festgefahrene NFL-Karriere von Dominik Eberle die ersten großen Highlights parat. Im Anschluss bedankte sich der Nürnberger artig.

Nach seiner unverhofften und bestens verlaufenden Premiere konnte sich Dominik Eberle vor Gratulationen kaum retten. Eine dürfte den Kicker der Houston Texans nach seinem ersten NFL-Spiel besonders gefreut haben. "Starkes Debüt, Glückwunsch!", schrieb sein Herzensverein 1. FC Nürnberg bei Instagram.

Eberle hatte zuvor vor 65.000 Zuschauern zwei von drei Field Goals versenkt, eines (zugleich sein erstes) aus stattlicher Entfernung von 51 Yards. Zudem behielt er bei allen fünf Extrapunkten die Nerven. Er nutzte seine kurzfristige Chance also bestens.

"Danke an die Veteranen und die O-Line"

Für Eberle war es der Höhepunkt ereignisreicher Tage. Erst am Donnerstag war der 25-Jährige von den Texanern ins Practice Squad aufgenommen worden, nachdem der etatmäßige Kicker Ka'imi Fairbairn positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Drei Tage später stand Eberle auf dem Rasen des NRG Stadiums und lieferte tadellos ab.

"Danke an die Veteranen und die O-Line, dass sie diesen deutschen Jungen in dieser Woche aufgenommen und ihm so gut es geht geholfen haben", schrieb der gebürtige Nürnberger nach dem überraschenden 41:29 gegen die Los Angeles Chargers bei Instagram.

Endlich bekam der Deutsche damit seine schon etwas länger erhoffte Chance auf der großen Football-Bühne der USA. Mit 14 Jahren war Eberle gemeinsam mit seinen Eltern aus dem mittelfränkischen Großhaslach nach Kalifornien gezogen, im College überzeugte er mit einigen Rekorden. In der NFL konnte er sich als Undrafted Player bei den Las Vegas Raiders (2020-2021) sowie den Carolina Panthers (2021) jedoch nicht beweisen, er wurde nach kurzen Aufenthalten aussortiert - ehe sich die Möglichkeit in der texanischen Metropole ergab.

Doch das starke Debüt sichert ihm keinesfalls einen festen Platz im Kader der Texans. Wenn Fairbairn zurückkehrt, droht in der schnelllebigen NFL erneut der Gang ins Practice Squad. Doch eine eindrucksvolle Bewerbung für weitere Aufgaben vor allem bezüglich des 51-Yard-Treffers hat Eberle abgegeben. Sicherlich denkbar, dass andere Teams hellhörig geworden sind und den Kicker in Betracht ziehen für ein künftiges Engagement. Die ersten NFL-Punkte sowie die Glückwünsche des Lieblingsklubs bleiben aber schon einmal für immer.