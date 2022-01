Starkes Comeback von Monfils, aber Berrettini triumphiert im fünften Satz

Im letzten Spiel der Nightsession duellierten sich Routinier Gael Monfils und Matteo Berrettini. Der 35-jährige Franzose holte einen 0:2-Rückstand auf, musste dann aber dem 25-jährigen Italiener klein beigeben.

Nach einem Sieg in fünf Sätzen steht Wimbledonfinalist Matteo Berrettini als erster italienischer Tennisprofi im Halbfinale der Australian Open.

Monfils kommt stark zurück

Der 25 Jahre alte Weltranglisten-Siebte gab gegen den zehn Jahre älteren Franzosen Gael Monfils am Dienstag in Melbourne zwar eine 2:0-Satzführung her, setzte sich aber mit 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2 durch. Nach 3:49 Stunden und um 00.43 Uhr Ortszeit in der Nacht zum Mittwoch verwandelte Berrettini seinen dritten Matchball.

Ursprünglich war nach der Auslosung der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic sein potenzieller Viertelfinal-Gegner gewesen. Der Rekordchampion musste aber wegen seines annullierten Visums Australien verlassen und konnte nicht zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres antreten.

Berrettini nun gegen Nadal

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel fordert Berrettini nun am Freitag den 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal heraus. Der Spanier rang zuvor in der Runde der besten Acht in fünf Sätzen den Kanadier Denis Shapovalov nieder. Im vergangenen Sommer hatte Berrettini erstmals ein Grand-Slam-Endspiel erreicht und war erster Italiener im Finale von Wimbledon geworden.