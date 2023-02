Starkes Comeback nach schwerer Zeit: Türpitz ist in Altglienicke angekommen

Monatelang war Philip Türpitz vereinslos, dann holten ihn alte Wegbegleiter zur VSG Altglienicke. Dort soll der ehemalige Zweitligaspieler, der sich in der Zwischenzeit beim 1. FC Nürnberg fit halten durfte, das Team anführen.

Für Mittelfeldspieler Philip Türpitz ist am Freitagabend eine lange Leidenszeit zu Ende gegangen. "Es sind fast elf Monate vergangen, seitdem ich zuletzt von Beginn an auf dem Platz stand", so der Winterneuzugang der VSG Altglienicke. Nach zwei Kurzeinsätzen als Einwechselspieler gelang ihm bei seinem Startelf-Comeback prompt der erste Treffer für seinen neuen Verein. Im Stadtduell gegen den SV Lichtenberg 47 erzielte er nach einer halben Stunde das zwischenzeitliche 2:0 (Endstand: 3:0).

In der vergangenen Spielzeit trug Türpitz noch das Trikot des damals ambitionierten Drittligisten Türkgücü München.Nach der Insolvenz des Klubs stand der Offensivakteur allerdings ohne Vertrag da. Für den 31-Jährigen war das der Tiefpunkt in seiner ansonsten erfolgreichen Karriere. "Es war vor allem für den Kopf keine angenehme Zeit. Nur mit der Hilfe meiner Freundin, der Familie und einigen Gönnern konnte ich diese schwierige Situation überbrücken", sagt er. Dankbar ist Türpitz auch dem 1. FC Nürnberg: Dort durfte er unter Trainer Cristian Fiel in der zweiten Mannschaft mittrainieren. "Dadurch bin ich fit geblieben und habe ein gewisses Level halten können."

Zurück zu Trainer Heine

In dieser Zeit erhielt Türpitz auch immer wieder Vertragsangebote diverser Vereine. Aus unterschiedlichen Gründen kam aber zunächst kein Engagement zustande. Das änderte sich erst, als sich Altglienickes Sportdirektor Lothar Hamann bei ihm meldete. Türpitz und Hamann kennen sich seit ihrer Zeit beim Chemnitzer FC, wo der Mittelfeldmann zwischen 2014 und 2017 unter Vertrag stand. Dazu kommt: Sein damaliger Trainer war Karsten Heine, der heutige Coach der VSG.

Die längeren Gespräche mit Heine und Hamann waren für Türpitz schließlich ausschlaggebend, nach 59 Zweitliga-Einsätze (10 Tore) für den 1. FC Magdeburg und den SV Sandhausen sowie 171 Partien (40 Tore) in der 3. Liga für den Chemnitzer FC, Hansa Rostock und Türkgücü München erstmals in seiner Laufbahn zu einem Verein aus der Hauptstadt zu wechseln. Als "fleißig, laufstark, technisch beschlagen sowie beidfüßig sehr passsicher" beschreibt Heine seinen neuen und alten Schützling. "Zudem ist er sehr ehrgeizig, übernimmt als Typ Verantwortung und steht zu seiner Meinung", fügt der Trainer hinzu.

So wie zuletzt nach dem 2:0-Auswärtssieg beim FC Rot-Weiß Erfurt, als sein Mitspieler Philipp Zeiger nach einem Foul an dem Erfurter Stürmer Romario Hajrulla von vielen Seiten wegen angeblicher Absicht angefeindet wurde. "Dafür habe ich kein Verständnis. Kritik ja, aber alles muss im Rahmen bleiben. Es war ein typischer Zweikampf, in dem Philipp den Ball spielen wollte", verteidigt Türpitz seinen Kapitän. Außerdem habe sich Zeiger am nächsten Tag "persönlich bei Hajrulla entschuldigt".

Experte für Nachspielzeiten

In Erfurt war Türpitz noch Ersatzspieler und kam nur zu einem Kurzeinsatz, weil er sich im letzen Testspiel der Winterpause einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. "Da musste ich mich erst wieder hinten anstellen." Beim Spitzenreiter der Regionalliga Nordost sammelte Türpitz dann aber seinen ersten Scorerpunkt, als er in der Nachspielzeit mustergültig für Shean Mensah auflegte. Der machte mit dem 2:0 in der 93. Minute den Sieg perfekt.

Wichtige Torbeteiligungen in der Nachspielzeit ziehen sich wie ein roter Faden durch die Karriere von Türpitz. Das bekannteste Beispiel dafür ist der 2:1-Siegtreffer für den 1. FC Magdeburg in der vierten Minute der Nachspielzeit beim Hamburger SV am 8. April 2019. Aber auch in Diensten des FC Hansa Rostock erzielte er häufig späte Treffer, etwa bei den 3:2-Erfolgen gegen den SC Verl (94.) und gegen den SV Meppen (91.) im Februar und April 2021. "Das sind keine Einzelfälle", sagt Türpitz: "Ich denke schon, dass ich einer bin, der Spiele entscheiden kann. Ich übernehme gerne Verantwortung." Das soll er nun auch an seiner neuen Wirkungsstätte in Altglienicke zeigen. "Es ist noch alles möglich. Die Liga ist unheimlich eng beieinander," sagt er.