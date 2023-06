Starkes Comeback gegen Hurkacz: Struff zieht in Stuttgart ins Finale ein

Nachdem sich Frances Tiafoe beim ATP-Turnier in Stuttgart das erste Finalticket geschnappt hatte, machte Jan-Lennard Struff am späten Nachmittag das zweite klar. Gegen Hubert Hurkacz kam der Warsteiner nach schwierigem Beginn beeindruckend zurück.

Jan-Lennard Struff hat zum ersten Mal das Endspiel des Rasenturniers in Stuttgart erreicht. Vor rund 5000 Zuschauern und dem dreimaligen Wimbledonsieger Boris Becker beeindruckte der deutsche Davis-Cup-Spieler am Samstag mit seinem 3:6, 6:3, 6:3 in der Vorschlussrunde gegen den früheren polnischen Wimbledon-Halbfinalisten Hubert Hurkacz.

Im Endspiel kann der Weltranglisten-24. seinen ersten ATP-Titel holen und sich zum ersten deutschen Turniersieger auf dem Weissenhof seit Michael Stich 1991 krönen. Struff trifft am Sonntag (15.30 Uhr) auf den an drei gesetzten Frances Tiafoe aus den USA.

Becker lobt Struff: "Großes Rasentennis, Kompliment"

"Ich bin sehr, sehr glücklich. Die Stimmung ist Weltklasse. Morgen wird es bestimmt auch richtig geil. Es bedeutet mir richtig viel in meinem dritten Finale zu sein. Ich freue mich auf morgen und werde alles geben", sagte Struff. Auch Becker erhob sich nach dem Erfolg von seinem Sitz. "Es ist ein großer Sieg für ihn. Er spielt mit einem unglaublichen Selbstvertrauen. Großes Rasentennis, Kompliment", sagte Becker bei "ServusTV".

Sechs Wochen nach seinem glanzvollen Erfolgslauf in das Finale des Masters-1000-Turniers in Madrid erwischte der Davis-Cup-Spieler im Halbfinale auf dem Weissenhof einen schlechten Start. Schnell lag der Sauerländer 0:3 zurück. Gegen die Aufschläge des Halle-Siegers von 2022 fand er zunächst keine Mittel. Erst im zweiten Durchgang nutzte Struff seinen einzigen Breakball zum entscheidenden Vorteil für den Satzausgleich.

Struff löst Zverev wieder als deutsche Nummer eins ab

Struff, Stuttgart-Halbfinalist von 2019, spielte wie in den Partien zuvor aggressiv weiter, punktete immer wieder mit seiner wuchtigen Vorhand und verdiente sich den Erfolg. Die Fans feierten den Sauerländer für seine starke Leistung in der Vorbereitung auf Wimbledon (3. bis 16. Juli) mit Standing Ovations und "Struffi"-Rufen.

Unabhängig vom Ergebnis hatte bereits festgestanden, dass der Warsteiner am Montag in der Weltrangliste mindestens auf Platz 21 vorrückt und den Hamburger Alexander Zverev wieder als deutsche Nummer eins ablöst. Neben dem Finale in Madrid in diesem Jahr hatte Struff auch in München 2021 im Endspiel gestanden.

Tiafoe wehrt sechs Satzbälle ab

Das erste Finalticket hatte sich zuvor US-Open-Halbfinalist Frances Tiafoe gesichert. Vor rund 5000 Zuschauern gewann der 25 Jahre alte US-Amerikaner sein Halbfinale mit 6:3, 7:6 (13:11) gegen den Qualifikanten Marton Fucsovics. Tiafoe, Nummer zwölf der Welt, spielt erstmals ein ATP-Turnier in Deutschland.

Mit Fucsovics lieferte er sich einen hochklassigen und unterhaltsamen zweiten Durchgang: Nach einem Ballwechsel mit dem besseren Ende für den Ungarn klatschten sich die beiden freundschaftlich beim anschließenden Seitenwechsel ab. Im Tiebreak wehrte der an drei gesetzte Tiafoe sechs Satzbälle des Außenseiters ab, ehe er seinen ersten Matchball zum 13:11 nutzte.