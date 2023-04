Starkes Comeback der Bamberger - Ulm im Eurocup-Viertelfinale

In der BBL legte Bamberg gegen Ludwigsburg ein starkes Comeback hin und fuhr einen wichtigen Sieg im Kampf um die Play-offs ein. Ulm hat es ins Viertelfinale des Eurocups geschafft.

Jubelfaust: Ulm steht in der Runde der letzten Acht. IMAGO/Langer

Brose Bamberg ist in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat seine Play-off-Chancen gewahrt. Nach drei Pleiten in Serie hielten die Franken durch einen kämpferisch überzeugenden 81:73 (36:51)-Erfolg im Duell mit den favorisierten MHP Riesen Ludwigsburg Kontakt zum achten und letzten Play-off-Platz.

Ludwigsburg dagegen vergab die Chance zum Sprung auf Platz vier. Die vier besten Hauptrunden-Teams haben in den Play-offs Heimvorteil.

Bamberg drohte angesichts von zwischenzeitlich 18 Punkten Rückstand die neunte Heimniederlage und ein vorentscheidender Dämpfer für seine Play-off-Hoffnungen. Doch im letzten Viertel drehte der ehemalige Serienmeister die Begegnung nach einem 62:72 noch mit einem Schlussspurt zur 76:72-Führung und brachte seinen Sieg über die Zeit.

Bester Werfer der Gastgeber war Gerel Simmons mit 15 Punkten. Bei den Riesen ragte Prentiss Hubb mit 17 Zählern heraus.

Ulm steht im Viertelfinale des Eurocups

Auf europäischem Parkett war indes Ulm gefordert. Und ratiopharm hat sich für das Viertelfinale des Eurocups qualifiziert. Das Team von Cheftrainer Anton Gavel setzte sich zuhause mit 92:83 (42:53) gegen den montenegrinischen Club Buducnost Podgorica durch, durch einen 17:0-Lauf im dritten Viertel drehte der Bundesligist die Partie im Europapokal.

Bis Mitte des ersten Viertels waren die Ulmer auf Augenhöhe, kassierten dann aber einen 2:17-Lauf und lagen nach dem ersten Durchgang mit 16:30 zurück. Die Gastgeber fanden bis dahin aus der Distanz nicht ihren Rhythmus und verloren zu oft den Ball. Zwar lief es für die Schwaben im zweiten Durchgang offensiv besser, zur Pause lagen sie aber weiterhin zweistellig zurück.

Nach der Pause drückten die Ulmer aufs Tempo, holten sich das Momentum und gingen dank eines 17:0-Laufs mit 66:59 in Führung. Sieben Minuten lang ließen sie keine Punkte zu. Im Schlussabschnitt übernahm Brandon Paul (18 Punkte) und erzielte zehn Ulmer Zähler in Serie, zudem verteidigten die Gastgeber stark und ließen Podgorica nicht mehr herankommen.

Im Viertelfinale werden die Ulmer auf Türk Telekom Ankara (Türkei) oder Germani Brescia (Italien) treffen. Bei einem Duell mit Ankara müssten die Schwaben auswärts ran, gegen Brescia hätten sie das Heimrecht.

Brose Bamberg - MHP Riesen Ludwigsburg 81:73 (19:20,17:31,24:15,21:7)

Punkte Brose Bamberg: Miller 19, Simmons 15, Young 12, Bohacik 10, Sengfelder 6, Thomas 6, Wohlrath 6, Chachashvili 4, Heckmann 3

MHP Riesen Ludwigsburg: Hubb 17, Bartolo 14, Cherry 10, Johnson 9, Waardenburg 6, Bähre 5, Miller 5, Jacob Patrick 3, Edigin 2, Kuhse 2 Zuschauer: 3656

ratiopharm Ulm - Buducnost Podgorica/Montenegro 92:83 (42:53)

Beste Werfer für Ulm: Caboclo (19), Paul (18), Zugic (14), Dos Santos (10)

Beste Werfer für Podgorica: Green (29), Bell-Haynes (17)

Zuschauer: 3695