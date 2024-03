Starkes Comeback

Es war das lang erhoffte Signal: Die deutsche Nationalelf gewinnt in Frankreich. Im Mittelpunkt natürlich: das gelungene Comeback von Toni Kroos. Der Weltmeister spielte, als sei er nie weg gewesen.

Großes Spiel

Die Vorzeichen sind andere: Bayern München und Borussia Dortmund kämpfen nicht um Platz 1. Brisant ist das Duell trotzdem. Im Interview spricht Edin Terzic über den Klassiker. Und über viel mehr.

Kleiner Klub

Er hatte Erfolg mit Wolfsburg und Frankfurt Oliver Glasner heuerte im großen London, aber bei einem der kleineren Klubs an. Er sagt, was ihn an Crystal Palace und der Premier League so reizt.