Starker Wind: Skifliegen in Planica abgesagt und auf Samstag verlegt

Der Wintersport befindet sich in den letzten Zügen für diese Saison. Am Freitag wollten sich die Skispringer von der Flugschanze im slowenischen WM-Ort Planica messen, der Wind spielte aber nicht mit. Am Samstagfrüh (8.45 Uhr) soll der Wettkampf vor dem Teamspringen nachgeholt werden.

Am Freitag konnte in Planica nicht gesprungen werden. IMAGO/GEPA pictures