Starker Start und optimale Transfers - So gewann der Gesamtsieger das WM-Managerspiel

Es war in vielerlei Hinsicht eine besondere WM, so auch beim kicker Managerspiel. Insgesamt 12 Transfers standen allen Usern zur Verfügung, um ihren Kader im Laufe des Turniers zu optimieren. Josef Jusinger war am Ende der beste der 29.428 Manager und sicherte sich mit 592 Punkten den Gesamtsieg.

kicker Managerspiel