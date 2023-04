Starker Start für Meul: Platz zwei beim Weltcup-Auftakt

Starker Auftakt für Hannah Meul in Hachioji. Die 22-jährige Sportkletterin belegt beim Boulder-Weltcup in Japan den zweiten Platz.

Die Vize-Europameisterin Hannah Meul musste sich im Finale der besten sechs Boulderinnen nur der US-Amerikanerin Brooke Raboutou geschlagen geben.

Die DAV-Athletin schaffte im Finale ein Top und drei Zonen, Brooke wartete mit starken drei Tops und vier Zonen auf und sicherte sich überlegen die erste Goldmedaille des Jahres - für die 22-Jährige aus Boulder/Colorado war es zudem die erste goldene Medaille in dieser Disziplin in ihrer Karriere.

Meul als Führende ins Finale

Wie gut Meul schon beim Auftakt in Form ist, belegt die Tatsache, dass sie als Führende nach dem Halbfinale in die Endrunde einzog. Dort konnte keine Finalistin außer ihr und Raboutou einen Topgriff erreichen.

Janja Garnbret, die Ausnahme-Kletterin der vergangenen Jahre, muss die Weltcups in Asien und den USA zum Start der Saison sausen lassen, da sich die Slowenin in der Vorbereitungsphase die Zehe brach und deshalb noch nicht hundertprozentig fit ist. Auch durch die Abwesenheit von Garnbret ergab sich die Möglichkeit, dass der Boulder-Titel in Hachioji erstmals seit 2018 an eine andere Athletin als Garnbret oder Natalia Grossman ging. Letztgenannte verpasste als Achte des Halbfinals den Einzug in die Endrunde und musste bei der Medaillenvergabe zuschauen.

Für Meul dürfte der gelungene Weltcup-Start auch mental einiges bewirken, hatte sie sich doch stellvertretend für das DAV-Team bestürzt über den plötzlichen Unfalltod ihres Teampartners Christoph Schweiger vor dem Wettkampf in Japan geäußert. "Der Fokus gilt jetzt in erster Linie 'Chri'. Er gibt dem ganzen Team Power und wir werden ihn mit uns tragen, wo auch immer wir klettern."

bst

Siegerpodest mit Hannah Meul (li.), Brooke Raboutou und Anon Matsufuji (re.) IMAGO/Xinhua