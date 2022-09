Starker Saisonabschluss: Halenke schnappt sich Bronze in Jakarta

DAV-Athlet Sebastian Halenke hat beim letzten Lead-Weltcup in Jakarta die Bronzemedaille gewonnen.

Starker Abschluss der Lead-Saison: DAV-Athlet Sebastian Halenke holte in Jakarta Bronze.

Der 27-Jährige aus Lahr krönte damit seine Lead-Saison, denn in Indonesien stand er erstmals in diesem Jahr im Finale der besten acht Kletterer. Zuvor hatte er in Innsbruck mit Platz 13 sowie in Briancon und Koper jeweils mit Rang 12 seine bisher besten Platzierungen erreicht.

Im Finale, währenddessen es heftig zu regnen begann und Halenke zunächst einmal seine Schuhe trocknen musste, zeigte der DAV-Athlet einige spektakuläre Züge. Unter anderem ließ sich der 1,77 Meter große Athlet einmal kraftvoll an einem ausgestreckten Arm baumeln, als die anderen Finalisten den Griff nach einem Sprung mit beiden Händen fest umklammerten.

Zweite Medaille nach sechs Jahren Wartezeit

Dass es nur "Bronze" wurde, war letztlich eine Millimeter-Entscheidung, denn die ersten sechs Athleten lagen allesamt zwischen Griff 27+ und 29 - Halenke rutschte bei Griff 28 mit den Füßen weg und stürzte ins Seil.

Für Halenke war der Wettkampf dennoch eine vollkommen runde Sache, denn in allen drei Runden lieferte er Top-Ten-Ergebnisse ab: In der Qualifikation wurde er Sechster, im Halbfinale Fünfter und zum Abschluss eben die Steigerung mit Platz drei im Finale. Seine letzte Weltcup-Medaille holte er vor fast sechs Jahren - in Kranj (Slowenien) wurde es Ende November 2016 eine goldene. Im Jahr zuvor sammelte er zwei Bronzemedaillen ein.

Yurikusa siegt ertmals - Indonesier Ramadhan überrascht

Den Sieg holte sich der Japaner Ao Yurikusa, der zum Lead-Auftakt in Innsbruck Ende Juni mit Silber aufhorchen ließ und in Koper mit Platz vier das Podium knapp verpasste. Platz zwei ging aufgrund der besseren Platzierung im Halbfinale mit Masahiro Higuchi ebenfalls an einen Japaner.

Eine große Überraschung war die Finalteilnahme des Indonesiers Raviandi Ramadhan, der bei seinem ersten Lead-Weltcup überhaupt vor den heimischen Fans gleich ins Finale einzog. Dort belegte er mit Griff 22+ den letzten Platz, doch der 19-Jährige dürfte sich dennoch als großer Sieger gefühlt haben, denn die Indonesier sind vor allem eine Nation der Speedkletterer.

Neben Halenke nahm aus deutscher Sicht noch Philipp Martin am Jakarta-Weltcup teil. Der 27-jährige Kaufbeurer zog ins Halbfinale ein und landete dort auf Platz 26.

Abschluss der Weltcups - Kombinations-Format als Olympia-Test

Der Weltcup in Jakarta war der letzte Lead- und Speed-Weltcup in dieser Saison - es steht nur noch ein weiterer Wettkampf auf dem Zeitplan: Vom 20. bis 22. Oktober findet im japanischen Morioka ein Kombinationswettkampf statt, der wie schon bei der EM in München als Ernstfall für die Olympischen Spiele 2024 betrachtet werden kann.

In Paris wird für eine kombinierte Disziplin aus Boulder und Lead ein kompletter Medaillensatz vergeben - und die Weltcup-Elite muss sich im kommenden Jahr 2023 für die zweite Olympia-Teilnahme im Sportklettern qualifizieren.