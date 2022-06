"Starker linker Fuß": Dresden verpflichtet Meier

Dynamo Dresden vermeldet Kader-Zuwachs: Der Zweitliga-Absteiger hat Linksverteidiger Jonathan Meier vom 1. FSV Mainz 05 losgeeist und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2024 ausgestattet.

Für Meier, der in der vergangenen Saison als Leihgabe der Mainzer für Liga-Konkurrent Hansa Rostock spielte (18 Einsätze), ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Der 22-Jährige spielte bereits in der Aufstiegs-Saison 2020/21 für die Sachsen, feierte mit Dynamo die Drittliga-Meisterschaft, zu der er in 28 Partien fünf Torvorlagen beisteuerte.

Becker kennt Meiers Fähigkeiten

Ralf Becker, Sportgeschäftsführer der SG Dynamo Dresden, ist froh über die feste Verpflichtung des Linksverteidigers: "Jonathan Meier ist ein hervorragend ausgebildeter Spieler, der auch charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft passt. Er hat im Trikot der SGD bereits bewiesen, dass er als linker Außenverteidiger über enorme Fähigkeiten verfügt. Mit seiner Dynamik und seinem starken linken Fuß wird er unser Spiel variabler gestalten."

Meier wurde in der Jugend beim TSV 1860 und ab 2012 in der Nachwuchsakademie des FC Bayern München ausgebildet. Anschließend folgte der Wechsel zum 1. FSV Mainz 05, der ihn in der Regionalliga-Mannschaft einsetzte. 2020 wurde er zunächst nach Dresden, ein Jahr später nach Rostock verliehen.

Meier ist sehr glücklich, nach Dresden zurückzukehren und voller Vorfreude: "Der Verein, die Fans und die Stadt sind mir während meiner einjährigen Leihe, an deren Ende ich hier den Aufstieg feiern konnte, sehr ans Herz gewachsen. Jetzt werde ich hier auch hoffentlich endlich mal ein volles Stadion als Dynamospieler erleben können."

Meier ist die fünfte Neuverpflichtung von Dresden, das unter der Woche Markus Anfang als neuen Coach geholt hatte, und erhält die Trikotnummer 8.