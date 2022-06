"Starker linker Fuß": Dittgen zieht nun in Ingolstadt die Fäden

Der 27-jährige Mittelfeldspieler Maximilian Dittgen, dessen Vertrag beim FC St. Pauli ausläuft, wechselt ablösefrei zum Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt.

Maximilian Dittgen, der 2020 vom SV Wehen Wiesbaden zu den Kiez-Kickern wechselte, bringt die Erfahrung von 98 Zweitligaspielen (zehn Tore) und 81 Drittligapartien (sechs Treffer) mit nach Oberbayern.

"Vom ersten Gespräch an hat Max Dittgen ausgestrahlt, dass er alles dafür tun wird, unserem Klub bei der Erreichung unserer Ziele zu unterstützen", wird FCI-Geschäftsführer Sport Dietmar Beiersdorfer auf der Vereinswebsite zitiert. "Er verfügt über einen starken linken Fuß, eine außerordentliche Grundschnelligkeit sowie eine intensive und leidenschaftliche Spielweise - allesamt Eigenschaften, die er sowohl in der zweit- als auch in der dritthöchsten Spielklasse unter Beweis gestellt hat. Max kann offensiv sowohl auf den Außenpositionen als auch im Zentrum spielen , was unserem Offensivspiel noch mehr Variabilität verleihen wird."

Dittgen erhält bei den Schanzern die Rückennummer 10. Er trifft in Ingolstadt nicht nur mit Coach Rüdiger Rehm auf einen ehemaligen Weggefährten: "Bei der SG Sonnenhof Großaspach habe ich eine Saison mit Tobias Schröck zusammengespielt, und der Kontakt ist bis heute nicht abgerissen. Deswegen ist mir die Entscheidung noch ein Stück leichter gefallen."