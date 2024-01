Starker Kaltstart: Warum Xabi Alonso erst sauer auf Tella war

Beim Leverkusener 3:2-Sieg in Leipzig, bei dem das Team von Xabi Alonso gleich zweimal einem Rückstand trotzte, spielte Joker Nathan Tella eine wichtige Rolle, obwohl er von seiner frühen Einwechslung überrascht wurde.

Es musste schnell gehen. Jeremie Frimpong, der einen Schlag auf den Unterschenkel bekommen hatte, saß in der 28. Minute am Boden und konnte nicht weitermachen. Die Chance für Nathan Tella - doch dieser wurde von seinem frühen Glück überrascht.

So gestikulierte Trainer Xabi Alonso sichtlich aufgeregt in Richtung des nigerianischen Nationalspielers, als sich dieser auf der Ersatzbank zum Einsatz bereitmachte und nicht fertig wurde. Und das aus einem simplen Grund. "Ich war ehrlicherweise nicht bereit für die Einwechslung. Ich hatte mein Trikot in der Kabine vergessen. Jemand musste es mir holen", erklärte der 24-Jährige danach bei ESPN das Malheur.

Nach der Einwechslung überzeugt er als Schienenspieler

In der 31. Minute war Tella dann bereit - und sollte seinem Trainer fortan keinen Grund mehr liefern, auf ihn sauer zu sein. Erledigte der gelernte Rechtsaußen seine Rolle als rechter Schienenspieler im 3-4-3 doch gut, obwohl er nicht die Möglichkeit hatte, sich warmzulaufen.

Der Angreifer präsentierte sich defensiv aufmerksam, traf kurz nach der Pause und einer ersten Hälfte, in der Bayer den Leipzigern größtenteils hinterhergelaufen waren, zum schnellen 1:1-Ausgleich und fügte sich problemlos ins Leverkusener Kombinationsspiel ein, das im zweiten Durchgang dann wieder auf Hochtouren lief.

Er war ballsicher, hat gut mit kombiniert, mutig gespielt, seine Aufgabe gut erfüllt. Simon Rolfes

"Heute war es ein Topspiel und da nach 30 Minuten auf den Platz zu kommen und die nötige Intensität zu erreichen, ist nicht einfach. Er hat es gut gemacht. Es war ein sehr gutes Spiel von ihm", lobte der zuvor sichtlich angefressene Xabi Alonso seinen Joker, der sich nach seinem Wechsel vom FC Southampton im Sommer mit jeder Partie sichtbar weiterentwickelt. Auch Simon Rolfes beurteilte Tellas Auftritt mit Anerkennung. "Ein gutes Spiel, er war ballsicher, hat gut mit kombiniert, mutig gespielt, seine Aufgabe gut erfüllt", resümierte der Geschäftsführer.

Für Tella war sein letztlich doch geglückter Kaltstart der nächste Schritt, um näher an die Startelf zu rücken. Ob er nächste Woche gegen Gladbach von Beginn an gefragt sein wird, hängt davon ab, ob Frimpong ausfällt.

Ansprüche meldete der schnelle Rechtsfuß allerdings nicht an, der vielmehr bei der Bewertung des Spiels die Bedeutung seines Konkurrenten betonte. "Wir waren ein bisschen enttäuscht wegen des frühen Gegentreffers, und dann hat sich auch noch Jerry verletzt. Das war ein schwerer Dämpfer für die ganze Mannschaft, weil er so wichtig ist. Aber das hat mir die Möglichkeit gegeben, ins Spiel zu kommen", sagte Tella demütig.

Von seiner frühen Chance überrascht, bewies Tella zudem die mentale Stärke, zumindest auf dem Platz sofort da zu sein. Seine simple Erklärung: "Das war mein längster Einsatz in der Liga in dieser Saison. Ich dachte, ich kann nicht reinkommen und Nerven zeigen." Was er dann auch nicht tat und trotz Stotterstarts auf der Bank seinen Anteil am beeindruckenden Leverkusener Comeback hatte.