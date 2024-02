"Starker Eindruck": Hübner verstärkt Hoffenheims Trainerteam

Im Dezember 2022 beendete Benjamin Hübner seine aktive Karriere. Rund zwei Jahre später arbeitet der langjährige Kapitän der TSG 1899 Hoffenheim von nun an in einer neuen Rolle.

Nachdem Hübner im Juli 2023 ein Trainee-Programm bei den Kraichgauern aufgenommen hatte, welches dem 34-Jährigen einen Überblick über die komplexen Betätigungsfelder im Bereich der Sportlichen Leitung verschaffen sollte, nimmt der ehemalige Defensivspieler nun eine neue Aufgabe innerhalb des Klubs an.

Erste Erfahrungen in der U 19 - Rosens Entscheidung aus "voller Überzeugung"

Wie der Bundesligist am frühen Mittwochabend mitteilte, ist Hübner von jetzt an Teil des Trainerteams der Profis und verstärkt somit den Staff um Chefcoach Pellegrino Matarazzo. "Es mag im ersten Moment für viele sicherlich ein wenig komisch klingen, wenn ich im Zusammenhang mit Benni Hübner von einem großen Talent spreche", wird TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen auf der Website der Hoffenheimer wohlgemerkt schmunzelnd zitiert und führt aus: "Ich meine mit dieser Bezeichnung selbstverständlich nicht den Spieler, sondern den Trainer Benjamin Hübner. Benni hat während seines Trainee-Programms bei der TSG als Mitglied des Trainerteams der U 19 in der Bundesliga Süd/Südwest sehr schnell angedeutet, welches Potenzial auf der Position des Übungsleiters in ihm steckt."

Hübner habe schon in den vergangenen Wochen bei den Profis "aktiv mitgearbeitet" und dabei "einen starken Eindruck" hinterlassen. Im Zuge dessen hat sich die Geschäftsführung aus "voller Überzeugung" dazu entschieden, "dieses spannende Trainertalent ab sofort fest in das Trainerteam der Profis zu integrieren". Weiter heißt es, dass die TSG sich sicher sei, in Hübner und seinen Fähigkeiten "bereits kurzfristig eine hervorragende Ergänzung" zu bekommen.

Hübner selbst freut sich riesig über die Beförderung: "Ich bin der TSG unglaublich dankbar, dass ich nach meinem Karriereende gerade hier die Chance bekommen habe, das Innenleben eines Profiklubs aus einer anderen Perspektive kennenzulernen." Das Trainee-Programm habe der ehemalige Innenverteidiger zur Orientierung genutzt. "Ich habe Feuer gefangen und freue mich jetzt auf die tolle Aufgabe, das Trainerteam der Profis als festes Mitglied verstärken zu dürfen."

Neben seiner UEFA-Lizenz, die Hübner bereits neben seiner aktiven Karriere absolvierte, strebt er jetzt den Erwerb einer Trainerlizenz an.