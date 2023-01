Starker deutscher Jahrgang 2002: Auch Reichel vor dem Durchbruch?

Sie stehen noch immer ein wenig im Schatten von Leon Draisaitl - und neuerdings auch Moritz Seider. Doch die drei deutschen Jungstars des historisch starken Draftjahrgangs 2020 drücken der NHL langsam ihren Stempel auf.

Mit einem Paukenschlag meldete sich Lukas Reichel in der Nacht auf Montag (MEZ) erstmals so richtig in der NHL an. Im Spiel gegen die Calgary Flames erzielte der gebürtige Nürnberger nicht nur sein erstes NHL-Tor, sondern auch noch gleich zwei Vorlagen, eine davon mit dem Pass zum entscheidenden Overtime-Treffer des Schweizers Philipp Kurashev.

Dabei tat sich Reichel bis dato schwer, sich nach dem überraschend hohen Draft durch die Chicago Blackhawks schon Mitte der ersten Runde 2020 an 17. Position in der NHL zu etablieren. Die Saison 2021/22 verbrachte der 20-Jährige fast komplett in der AHL, wo er im Farmteam Rockford IceHogs allerdings auf starke 23 Tore und 36 Vorlagen in insgesamt 61 Spielen gekommen war. In seinen immerhin elf NHL-Partien allerdings stand gerade einmal ein Assist zu Buche.

Richardson: "Er hat sich den Platz verdient"

Im Spätsommer wurde Reichel dann nach dem Camp von der Sabres-Organisation erneut ins Farmteam geschickt. Zwar war sein Offensivtalent auch auf NHL-Level offensichtlich, doch in Sachen Konstanz und Intensität, gerade auch im Defensivverhalten, habe er noch Arbeit vor sich, schrieben ihm die Coaches ins Stammbuch. Doch Reichel arbeitete tatsächlich an sich, punktete für Rockford wieder exzellent (bis dato 36 Zähler in 32 Partien) - und erhielt nun auch aufgrund der Verletzung von Superstar Patrick Kane eine erneute Chance, die er mit der herausragenden Vorstellung in seinem Drei-Punkte-Spiel gegen die Flames nutzte.

Wir wollen jetzt sehen, ob er auch für längere Zeit so spielen kann. Blackhawks Coach Luke Richardson über Lukas Reichel

Und nun? Luke Richardson fand überraschend klare Worte hinsichtlich der nahen Zukunft Reichels in Chicago: "Die Idee, ihn jetzt wieder hochzuholen, kam, weil er sich den Platz jetzt verdient hat. Das war nicht nur eine Momentaufnahme. Wir erwarten, dass er hierbleibt." Dies gelte auch dann, wenn Kane wieder fit sei, betonte der Chefcoach der Blackhawks. "Er hat jetzt im dritten Spiel nacheinander gezeigt, was wir von ihm sehen wollten. Nun wollen wir ihn länger hier behalten, um zu sehen, ob er auch für eine längere Zeit so spielen kann", so Richardson weiter.

Stützle nach Weihnachten in Galaform

Sehr gut läuft es derzeit auch für den 2020 noch vor Reichel im Draft bereits an dritter Position von den Ottawa Senators ausgewählten Tim Stützle. Denn mit elf Scorerpunkten aus den sechs Spielen nach der kurzen Weihnachtspause in der NHL sammelte der Center satte elf Scorerpunkte - und damit mehr als jeder andere Spieler in der besten Liga der Welt.

Überhaupt holte Stützle in seinen bislang 167 NHL-Spielen bereits 126 Punkte - und damit mit großem Abstand mehr Zähler als sämtliche anderen im Draft 2020 ausgewählten Spieler, inklusive Nummer eins Alexis Lafreniere (70 Punkte aus 175 Spielen) und Nummer zwei Quinton Byfield (15 in 60), die - anders als Stützle - für die New York Rangers beziehungsweise Los Angeles Kings bis dato die hohen Erwartungen an derart früh gezogene Toptalente noch nicht erfüllen konnten.

Peterka mit den Sabres auf dem Vormarsch

Und da ist ja auch noch J.J. Peterka, der von den Buffalo Sabres in eben jenem Draft anfangs der zweiten Runde an 34. Stelle ausgewählt worden war. Anders als Reichel schaffte der gebürtige Münchner den Sprung in die NHL bereits im Herbst im Camp - und ist seitdem als Teil einer jungen Angriffsreihe mit Center Dylan Cozens und Rechtsaußen Jack Quinn (beide 21) nicht mehr aus dem Sabres-Team wegzudenken.

Auch dank seiner 17 Scorerpunkten, vor allem aber seiner erfrischenden Spielweise mit hohem Tempo und frechem Forechecking, stürmten die Sabres in den letzten Wochen in der Tabelle ein wenig überraschend nach oben. Sogar die Wild-Card-Plätze in der Eastern Conference kommen langsam in Reichweite. Acht Siege aus den letzten neun Spielen stehen für Buffalo zu Buche.

Die einzige Niederlage in dieser Zeit kassierten Peterka & Co. am 2. Januar ausgerechnet gegen die Senators (1:3). Doppeltorschütze bei Ottawa dabei? Tim Stützle. Es läuft eben bei den deutschen NHL-Youngstern des Geburtsjahrgangs 2002.