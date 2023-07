Starker Bauhaus im Massensprint nur von Philipsen geschlagen

Beim ersten Massensprint der diesjährigen Tour de France hat der Deutsche Phil Bauhaus eine Sensation nur um Zentimetern verpasst. Nach 193,5 Kilometern musste er sich nur dem Belgier Jasper Philipsen geschlagen geben.

Der deutsche Sprinter Phil Bauhaus (Team Bahrain Victorious) hat seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France nur um Zentimeter verpasst. Bei der dritten Etappe über 193,5 Kilometer, die das Peloton vom spanischen Amorebieta-Etxano ins französische Bayonne brachte, musste sich der Bocholter Tour-Debütant am Montag im Zielsprint nur dem Belgier Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) geschlagen geben. Dritter wurde der Australier Caleb Ewan (Lotto Dstny).

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Auftaktsieger Adam Yates (UAE Team Emirates) auf einer bis zum Massensprint unspektakulären Etappe problemlos. Der Brite liegt weiter sechs Sekunden vor seinem Teamkollegen und Topfavoriten Tadej Pogacar. Vorjahressieger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) lauert in der Gesamtwertung auf Rang sechs mit 17 Sekunden Rückstand auf Yates und elf Sekunden auf Pogacar. Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Emanuel Buchmann auf Rang 19.

Lange Zeit führte ein Duo, bestehend aus dem Amerikaner Neilson Powless und dem Franzosen Laurent Pichon, das Rennen an, das Hauptfeld ließ es dagegen an der baskischen Atlantikküste zunächst langsam angehen. Powless sicherte sich zunächst sämtliche Bergwertungen und ließ sich anschließend zurückfallen, sodass Pichon als erster Fahrer alleine die französische Grenze überquerte. Etwa 40 Kilometer vor dem Ziel war seine Solofahrt jedoch auch beendet, die Sprinterzüge übernahmen das Kommando und bereiteten sich auf den spektakulären Schlusssprint vor.

"Am Ende will man halt gewinnen"

"Es war mein erster Tour-Sprint. Es war sehr chaotisch. Jeder geht bis zum letzten Millimeter ans Limit. So für zwei, drei Sekunden habe ich daran geglaubt, dass es klappen könnten. Der zweite Platz ist schön, aber am Ende will man halt gewinnen", sagte Bauhaus zu seiner couragierten Vorstellung im Finish.

Nach dem Rennen gab es kurzzeitig noch einmal Aufregung: Da Philipsen beim Antritt zum Schlusssprint Wout van Aert touchiert und offensichtlich aus dem Tritt gebracht hatte, leitete die Rennleitung eine Untersuchung gegen den Etappensieger ein, ihm drohte die Disqualifikation. Doch am Ende durfte Philipsen jubeln, für ihn ist es bereits der dritte Etappensieg bei der Tour de France in seiner Karriere.

Sorgen wegen Reißzwecken und Krawallen

Überschattet wurde das Rennen wie schon am Sonntag von Reißzwecken auf der Straße, die Unbekannte dort verteilt hatten. 70 Kilometer vor dem Ziel mussten mehrere Fahrer innerhalb kürzester Zeit ihre Reifen deshalb wechseln, zu Stürzen kam es jedoch nicht. Besorgt blicken die Tour-Organisatoren auch auf die schweren Krawalle, die Frankreich in den letzten Tagen erschütterten. Man verfolge die politisch angespannte Situation sehr genau, sagte Tour-Boss Christian Prudhomme.

Am Dienstag wartet Flachetappe

Auch am Dienstag dürfen die Sprinter wieder auf eine Massenankunft hoffen, wenn auf der vierten Etappe über weitgehend flache 181,8 Kilometer von Dax nach Nogaro das Ziel auf der Motorsport-Rennstrecke Paul Armagnac liegt. 800 Meter geht es zum Schluss leicht ansteigend schnurstracks geradeaus.

3. Etappe Amorebieta-Etxano - Bayonne (193,5 km)

1. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 4:43:15 Std.; 2. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 0 Sek.; 3. Caleb Ewan (Australien) - Lotto Dstny; 4. Fabio Jakobsen (Niederlande) - Soudal Quick-Step; 5. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma; 6. Mark Cavendish (Großbritannien) - Astana Qazaqstan Team; 7. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe; 8. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla; 9. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek; 10. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis; ... 50. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious; 51. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty; 73. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe; 85. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 97. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe; 168. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 2:09 Min.

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe::

1. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates 13:52:33 Std.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 6 Sek.; 3. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla; 4. Victor Lafay (Frankreich) - Cofidis + 12; 5. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma + 16; 6. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 17; 7. Michael Woods (Kanada) - Israel-Premier Tech + 22; 8. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe; 9. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers; 10. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Lidl-Trek; ... 19. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 43; 83. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 19:19 Min.; 86. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty + 19:46; 101. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 24:57; 114. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 28:13; 163. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 36:18; 167. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 39:41

Bergwertung, Stand nach der 3. Etappe:

1. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost 18 Pkt.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 7; 3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 4; 4. Pascal Eenkhoorn (Niederlande) - Lotto Dstny 3; 5. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty 3; 6. Laurent Pichon (Frankreich) - Team Arkea-Samsic 3; 7. Jonas Gregaard Wilsly (Dänemark) - Uno-X Pro Cycling Team 2; 8. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla 2; 9. Esteban Chaves (Kolumbien) - EF Education-EasyPost 2; 10. Edvald Boasson Hagen (Norwegen) - Team TotalEnergies 2

Sprintwertung, Stand nach der 3. Etappe:

1. Victor Lafay (Frankreich) - Cofidis 80 Pkt.; 2. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 80; 3. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 52; 4. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 42; 5. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 39; 6. Mark Cavendish (Großbritannien) - Astana Qazaqstan Team 36; 7. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost 32; 8. Michael Woods (Kanada) - Israel-Premier Tech 31; 9. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe 31; 10. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates 30; 11. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious 30; ... 44. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe 4

Teamwertung, Stand nach der 3. Etappe:

1. Jumbo-Visma (Niederlande) 41:38:45 Std.; 2. Bahrain Victorious (Bahrain) + 42 Sek.; 3. Ineos Grenadiers (Großbritannien); 4. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) + 1:07 Min.; 5. Lidl-Trek (USA) + 3:26; 6. Groupama-FDJ (Frankreich) + 5:11; 7. Israel-Premier Tech (Israel) + 5:42; 8. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 8:46; 9. AG2R Citroën Team (Frankreich) + 9:26; 10. Team DSM - firmenich (Deutschland) + 13:31