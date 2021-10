Starker Auftritt in St. Petersburg: Struff schlägt gesetzten Bublik

Anna-Lena Friedsam ist beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca im Achtelfinale gescheitert - gegen Angelina Kalinina aus der Ukraine setzte es eine Zweisatz-Niederlage. Jan-Lennard Struff überraschte am Abend in St. Petersburg den gesetzten Alexander Bublik.

Struff steht in St. Petersburg überraschend im Viertelfinale, nachdem er den an sieben gesetzten Kasachen Alexander Bublik mit 6:4 und 6:3 geschlagen hat. In der Runde der besten Acht trifft der Deutsche nun auf den Kanadier Denis Shapovalov, der als Nummer zwei der Setzliste zu den Turnierfavoriten zählt.

Koepfer scheidet in Wien aus

In Wien strich indes Dominik Koepfer bereits in der ersten Runde die Segel. Der Weltranglisten-62., der als Lucky Loser ins Hauptfeld gezogen war, unterlag am Mittwoch in 1:20 Stunden dem Italiener Lorenzo Sonego mit 4:6, 3:6. Damit ruhen die deutschen Hoffnungen bei der mit 1,8 Millionen Euro dotierten Veranstaltung allein auf den Schultern von Alexander Zverev.

Friedsam gegen Kalinina chancenlos

Anna-Lena Friedsam ist beim WTA-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca im Achtelfinale gescheitert. Die 27-Jährige aus Neuwied verlor am Mittwoch klar gegen die favorisierte Angelina Kalinina (Ukraine/Nr. 8) mit 2:6, 2:6. Einzige im Turnier verbliebene Deutsche ist damit Mona Barthel (Neumünster), die im Achtelfinale auf Kalininas Landsfrau Marta Kostjuk (Nr. 6) trifft.