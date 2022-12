Starker Auftritt: Ex-Weltmeister Cross setzt ein Zeichen

Die Nachmittags-Session der Darts-WM am Freitag ist vorbei - und es gab sich auch ein Ex-Weltmeister die Ehre: Rob Cross setzte sich in einem engen Match gegen Scott Williams durch und wies starke Frühform auf.

Der größte Name der Session am Nachmittag spielte ganz zum Schluss: Rob Cross. Jener Mann, der 2018 überraschend die Weltmeisterschaft gewann und sich aktuell auf Position sechs der Order of Merit wiederfindet. Der Favorit startete zwar gut und führte mit 2:0 in den Legs, aber dann drehte Scott Williams auf, gewann drei Legs in Serie und somit auch den ersten Satz.

Das wollte Cross nicht lange auf sich sitzen lassen. Im zweiten Satz ging es wieder ins entscheidende fünfte Leg, das der ehemalige Champion für sich entscheiden konnte. Diesen Schwung nahm die Nummer sechs der Welt mit und sicherte auch den dritten Durchgang - in den fünf Legs des Sets verlor immer derjenige, der anwarf.

In einem hochklassigen Spiel ließ sich Williams aber keineswegs hängen und bot "Voltage" die Stirn. Und, wie sollte es anders sein, ging in diesem engen Match auch der vierte Durchgang ins Entscheidungsleg. Bei eigenem Anwurf spielte Cross, der bei der WM sehr gute Frühform aufwies und gleich mal ein Zeichen setzte, seine ganze Klasse aus und zog letztlich mit einem 99,32er-Average und einem 3:1-Sieg in die dritte Runde ein. Dort wartet am Donnerstag Mervyn King.

Dobey lässt Kleermaker keine Chance

Vorher waren bereits drei Spiele über die Bühne gegangen. In einem Spiel auf überschaubarem Niveau setzte sich Brendan Dolan mit 3:1 gegen Jimmy Hendriks durch. Deutlicher wurde es direkt danach, als Chris Dobey Martijn Kleermaker beim 3:0 keine Chance ließ. Ebenfalls in der nächste Runde steht Ross Smith, der einen Average von knapp über 100 spielte (100,97) und sich mit 3:1 gegen Darius Labanauskas durchsetzte.